Oxford Murders - Teorema di un delitto: stasera su Rai4 il thriller con Elijah Wood e John Hurt

Stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 appuntamento con i misteri di Oxford Murders - Teorema di un delitto, thriller datato 2008 e primo film in lingua inglese per il regista spagnolo Álex de la Iglesia.

Elijah Wood e John Hurt in una scena del film Oxford Murders - Teorema di un delitto

Ispirato al romanzo La serie di Oxford del matematico e scrittore argentino Guillermo Martínez, Oxford Murders - Teorema di un delitto racconta la storia dello studente americano Martin (Elijah Wood), giunto a Oxford per seguire le lezioni del suo mito, il Prof. Seldon (John Hurt), matematico e teorico di fama internazionale.

Ma l'arrivo di Martin coincide con l'inizio di una sequela di macabri omicidi che presentano indizi ben precisi sul luogo del delitto, tanto da far pensare all'azione di un serial killer. Martin e Seldon inizieranno a indagare per scoprire l'autore degli omicidi.

Ricco di spunti filosofici e applicazione partica di principi matematici, Oxford Murders è un mistery di impostazione classica, a metà tra Sherlock Holmes e una partita di Cluedo.