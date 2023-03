Outlander 7: Starz svela la data di uscita e le prime foto degli episodi inediti

Starz ha svelato la data di uscita di Outlander 7, la penultima stagione della serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, condividendo anche delle foto inedite dei protagonisti.

L'appuntamento per i fan è stato fissato sugli schermi per venerdì 16 giugno.

La settimana stagione di Outlander sarà composta da sedici puntate, suddivise in due parti da otto ciascuna. La seconda metà andrà quindi in onda nel 2024.

Lo show si concluderà poi con un'ottava stagione, ma la storia raccontata tra le pagine da Diana Gabaldon proseguirà con lo spinoff Blood of my blood, dedicato ai genitori di Jamie Fraser.

Nel cast della serie ci sono Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, David Berry, Caitlin O'Ryan e Paul Gorman. Tra i nuovi arrivi ci sono poi quelli di Charles Vandervaart nel ruolo di William Ransom, Izzy Meikle-Small e Joey Phillips.

Ecco le foto tratte dalle puntate inedite:

Outlander 7: Caitriona Balfe in una foto della serie

Outlander 7: una foto di Sam Heughan

Outlander 7: David Berry e Charles Vandervaart in una foto della serie

Outlander 7: una foto di Richard Rankin e Sophie Skelton

Outlander 7: una foto di John Bell

Outlander: due amori, due epoche, mille avventure

La serie televisiva Outlander è ispirata ai libri di fama internazionale di Diana Gabaldon, che hanno venduto circa 50 milioni di copie in tutto il mondo, con tutti e nove i titoli nell'elenco dei bestseller del New York Times. La serie televisiva Outlander è diventata un successo mondiale di pubblico, abbracciando i generi della storia, della fantascienza, del romanticismo e dell'avventura in un unico racconto straordinario.