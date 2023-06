Our Son, Luke Evans: 'Ho sempre cercato ruoli gay, ma non ho mai trovato quello giusto'

Luke Evans ha recentemente rivelato di aver 'sempre cercato ruoli gay' ma di non aver' mai trovato quello giusto' fino al momento in cui si è imbattuto nel copione di Our Son.

Luke Evans è finalmente stato ingaggiato per il ruolo gay che aspettava da tanto tempo: durante un'intervista pubblicata dalla rivista People, l'attore ha parlato del suo nuovo film, intitolato Our Son, presentato in anteprima questo sabato al Tribeca Film Festival di New York City.

Evans ha raccontato di aver interpretato uno dei suoi primi ruoli importanti come personaggio queer: "Sai è una cosa strana per me perché ero pronto a fare questo passo da molto tempo. Ho sempre cercato ruoli gay, ma non ho mai trovato quello giusto, la storia giusta, almeno fino ad ora."

The Alienist: Luke Evans a Roma

"Sebbene nel corso degli anni abbia letto un sacco di storie e sceneggiature gay, non avevo mai trovato quella che volevo interpretare. Questa, tuttavia, era una storia che non avevo mai visto prima ed è chiaramente qualcosa che stiamo tutti affrontando nelle nostre vite", ha continuato l'attore.

"La possibilità di divorziare è giusta per una coppia gaytanto quanto il matrimonio, e non avevo mai visto una storia del genere. So solo che ogni volta che leggevo la sceneggiatura mi mettevo a piangere", ha concluso Luke Evans. "Così ho pensato: 'Forse è il momento giusto e questo è il ruolo giusto per me'."