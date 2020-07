Our Name is Adam: il film con star Ryan Reynolds sarà prodotto per Netflix

Il film Our Name is Adam, con star Ryan Reynolds e diretto da Shawn Levy, è passato ufficialmente da Paramount a Netflix.

Our Name is Adam, film con star Ryan Reynolds e diretto da Shawn Levy, è passato nelle mani di Netflix dopo essere stato sviluppato per Paramount.

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di novembre nella città di Vancouver, in Canada.

La star di Deadpool avrà la parte di un uomo che deve compiere un viaggio nel tempo per aiutare se stesso quando aveva 13 anni. Insieme i due protagonisti devono affrontare il padre, che ora ha la stessa età del personaggio affidato a Ryan Reynolds.

La sceneggiatoura di Our Name is Adam, che verrà diretto da Shawn Levy, è stata firmata da Jonathan Tropper e inizialmente, nell'ormai lontano 2012, il protagonista avrebbe dovuto avere il volto di Tom Cruise. La prima versione dello script era stata firmata da T.S. Nowlin, Mark Levin e Jennifer Flackett.

Skydance sta occupandosi dello sviluppo del lungometraggio e la casa di produzione ha da tempo una collaborazione con Netflix che ha portato alla realizzazione di The Old Guard e 6 Underground.