Ouija: l'inquietante spiegazione sulla pronuncia del nome della tavoletta

L'origine del nome e della pronuncia della tavoletta di Ouija è piuttosto inquietante; la parola può essere pronunciata "wee-ja" o anche "wee-gee". Durante un'intervista, Charles Kennard, fondatore della società produttrice di tavolette, spiegò l'origine del misterioso nome.

Ouija: Douglas Smith con Olivia Cooke e Ana Coto in una scena del film horror

Kennard affermò di aver appreso il nome "Ouija" semplicemente chiedendo alla tavoletta come voleva essere chiamata. Inizialmente il creatore della tavola aveva attribuito l'origine della parola ad un antico termine egizio che significherebbe "buona fortuna". Più tardi però è stato diffuso e ben più accettato il fatto che il termine "ouija" derivi in realtà dall'unione di altre due parole, ossia "oui (francese) e "ja" (tedesco), che significano entrambe "sì".

Usata tra il XIX secolo e il XX secolo la parola non aveva un nome preciso ed era composta solo dalle lettere dell'alfabeto. Gli inventori della tavoletta Ouija furono gli uomini d'affari Elijah J. Bond e Charles Kennard che ebbero l'idea di brevettare una tavoletta con stampato l'alfabeto e metterla in commercio il 28 maggio 1890.

Ouija è stato distribuito in ben 2858 sale del Nord America nel weekend d'apertura, incassando 19 875 969 milioni di dollari per una media di 7000 dollari a sala, e debuttando al primo posto del botteghino, davanti a John Wick. Dopo otto weekend dall'uscita, il film ha ottenuto un incasso totale di 50 856 010 milioni di dollari nel Nord America, per un incasso totale di oltre novantacinque milioni.