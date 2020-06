Ötzi e il mistero del tempo: il film d'avventura disponibile su Rai Play

Ötzi e il mistero del tempo di Gabriele Pignotta arriva in streaming da oggi su Rai Play, una storia di avventura per tutta la famiglia.

Ötzi e il mistero del tempo di Gabriele Pignotta è disponibile in esclusiva su RaiPlay a partire da oggi, giovedì 25 giugno. Una produzione One More Pictures con Rai Cinema per raccontare la straordinaria storia di amicizia fra tre ragazzi e la famosa mummia Ötzi, tornata in vita dall'età del rame. Nel cast Michael Smiley, Alessandra Mastronardi, Vinicio Marchioni, Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah Cousin, Deirdre Mullins.

Il film è tra i vincitori dell'edizione 2018 del Giffoni Film Festival, dove è stato premiato da una giuria composta da oltre 1000 ragazzi. "Il film guarda al cinema per famiglie degli anni Ottanta, quello che, lontano dalla tecnologia, con protagonisti ragazzini senza cellulari né social, proponeva luoghi fiabeschi, puri, dominati dalla fantasia - racconta il regista Gabriele Pignotta. - L'ambizione è di portare i bambini dentro un viaggio fantastico che parte da un importantissimo ritrovamento archeologico e si trasforma in una bellissima avventura umana che arriva dritta al cuore dei nostri piccoli spettatori".

Locandina di Ötzi e il mistero del tempo

"Il genere puro è sempre stata la mia passione - dichiara Manuela Cacciamani, produttrice e Founder di One More Pictures. "Abbiamo avuto il coraggio di andare dritti e senza esitazioni su un prodotto Fantasy, Family e Adventures. Questo film è per i nostri bambini e per le famiglie, e con il Premio conseguito al Giffoni Film Festival nel 2018 abbiamo dimostrato che anche un film di produzione Italiana può catturare il loro entusiasmo. Infatti l'ho immaginato, sin dall'inizio, proprio come una storia da raccontare a mio figlio".

Il 19 settembre del 2021 saranno 30 anni dal ritrovamento della mummia Ötzi, conosciuta anche come l'Uomo venuto dal ghiaccio o Uomo del Similaun, avvenuto sulle Alpi Venoste, ai piedi dell'omonimo ghiacciaio, al confine fra l'Italia e l'Austria. Vissuto oltre 5.200 anni fa, Ötzi è diventato famoso in tutto il mondo perché il suo corpo si è conservato perfettamente grazie alle favorevoli condizioni climatiche all'interno del ghiacciaio in cui è stato rinvenuto. Ötzi e il mistero del tempo è stato girato interamente in Alto Adige, anche al Museo Archeologico di Bolzano, dove è oggi conservata la mummia.