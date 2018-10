Ötzi e il mistero del tempo, clip in esclusiva del film fantasy

Patrizio Marino

Dopo il successo al Giffoni Film Festival 2018, dove ha vinto il premio come miglior film nel segmento +6, Ötzi e il mistero del tempo, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, sarà dall'8 novembre al cinema.

Prima di introdurci nella trama del film spieghiamo in breve chi è Ötzi. Conosciuto anche come Uomo venuto dal ghiaccio o Uomo del Similaun, Ötzi è un reperto antropologico scoperto nel 1991 sulle Alpi Venoste con i suoi vestiti e attrezzi risalenti ad un periodo compreso tra il 3300 e il 3100 a.C. (età del rame). La mummia, una delle più famose e importanti al mondo, è conservata in Italia, a Bolzano presso il museo archeologico dell'Alto Adige ed è stata vista da milioni di persone.

Tra i tanti visitatori del museo c'è Kip il giovane protagonista di Ötzi e il mistero del tempo. Intelligente e sensibile il ragazzo ha undici anni e deve lasciare per sempre Bolzano e gli amici del cuore. Quando si reca al museo a salutare la mummia Ötzi per l'ultima volta, accade qualcosa di magico: Ötzi si risveglia, cominciando a rigenerarsi. Mentre Ötzi, in incognito, incontrerà il ventunesimo secolo, Kip apprenderà da lui i segreti dell'età del rame: scoprirà così che il tempo che credeva tiranno può essere un magico e sconvolgente alleato. Inseguiti per i boschi e le montagne dell'Alto Adige, Ötzi e gli amici vivranno un'avventura giocosa e spericolata, arrivando a confrontarsi coraggiosamente con le proprie paure e fragilità.

Il cast è composto dai giovanissimi protagonisti Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah Cousin a cui si aggiungono Michael Smiley, che interpreta Ötzi, Alessandra Mastronardi e Vinicio Marchioni. Diretto da Gabriele Pignotta, il film è stato sostenuto da IDM Film Fund & Commission e le riprese sono state realizzate interamente in Alto Adige.

Ötzi e il mistero del tempo è una bellissima storia di amicizia, un viaggio imperdibile tra fantasia e realtà, Kip e i due suoi inseparabili amici sono i protagonisti delle clip che vi presentiamo oggi in esclusiva.