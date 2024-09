Otto sotto un tetto: svelata la ragione per cui il revival non si farà mai

L'attore ha argomentato i motivi secondo cui un revival della sit-com che lo vedeva come protagonista non avrebbe senso

Molte sit-com classiche degli anni passati sono state riportate in vita con nuovi sequel, ma non aspettatevi che questo accada molto presto per la celebre Otto sotto un tetto. Jaleel White, che è diventato famoso per aver interpretato il personaggio di successo Steve Urkel, ha spiegato perché sarebbe molto meglio lasciare la serie nel passato come un prodotto del suo tempo.

Secondo quanto rivelato da People, l'attore ha commentato un possibile revival parlando ai fan durante il panel "The Evolution of Jaleel White" alla 90s Con 2024. Ha spiegato che, pur amando moltissimo Otto sotto un tetto, non è sicuro delle prospettive di successo di un eventuale rifacimento.

In parte ciò ha a che fare con la perdita di alcuni membri del cast che nel frattempo sono venuti a mancare, tra cui Michelle Thomas nel 1998 e Rosetta LeNoire nel 2002. White ritiene inoltre che uno show su Urkel adulto e felicemente sposato non sarebbe così intrigante come lo era seguire il personaggio quando era più giovane e affrontava più sfide.

Otto sotto un tetto, il cast

"È la domanda più difficile a cui ho dovuto rispondere per molto tempo", ha spiegato White. "Ma studio davvero affinché i nostri show funzionino. E non ha nulla a che vedere con il fatto che non amo la nostra vecchia serie, mi state prendendo in giro? Amo Otto sotto un tetto più di quanto voi stessi possiate amarlo. Conosco anche i nostri punti di forza e di debolezza come un allenatore conosce la sua formazione. Non ho intenzione di metterci alla prova sul campo per qualcosa che non sia la vittoria assoluta".

White ha proseguito: "Parte della magia di Otto sotto un tetto era che era sempre concentrata sul fatto che Steve non riuscisse a conquistare la ragazza. Poi è arrivato l'alter ego Stefan e si è creata quest'altra dinamica. Facendo un reboot della serie in cui Steve è sposato con Laura, non ci sarebbe tensione. Se si guardasse anche un solo episodio, si scoprirebbe che la mia voce è un po' più profonda e gli spettatori si arrabbierebbero per questo".

Le Amiche di Mamma si concluderà con la quinta stagione!

L'attore ha poi mostrato un certo rispetto per Le amiche di mamma e ha definito Candace Cameron Bure una "cara amica". Mentre quest'ultimo è stato un successo, con il revival che ha proseguito per cinque stagioni su Netflix, White ritiene che "la vita sia cambiata" fin troppo per i personaggi di Otto sotto un tetto.

"Riusciremmo davvero a raccontare Otto sotto un tetto senza smartphone? Mi sembra che la magia di ciò che avete visto non abbia nessuna di queste componenti e che appartenga solo agli anni '90", ha concluso. "C'è una responsabilità che questi reboot hanno... Dare un po' di vecchio ma non ignorare completamente il nuovo. Mi è piaciuto molto, ed è quello che mi impegnerei a fare se toccassi qualcosa di Otto sotto un tetto a questo punto".