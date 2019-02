Le Amiche di Mamma si concluderà con la quinta stagione!

Le amiche di Mamma, la serie di Netflix, si concluderà con gli episodi della quinta stagione, come annunciato con un video in cui i protagonisti svelano che l'epilogo della storia si sta avvicinando.

Candace Cameron Bure ha dichiarato: "Amiamo i nostri fan! Grazie davvero per il vostro sostegno nel corso degli anni. Abbiamo salvato il meglio per la fine. Devo ammettere che la notizia è un po' dolce e al tempo stesso amara. Siamo così felici nel poter tornare sul set per una quinta stagione e per diciotto episodi! Ma così tristi perché dobbiamo dire addio".

L'attrice ha poi aggiunto: "Ci piacerebbe realizzare questo show per sempre, ma immagino non fosse possibile. Sono felice che possiamo dare ai fan un giusto finale, tuttavia vorrei non doverlo fare affatto. Vi amiamo tutti e vi ringraziamo per esserci stati accanto per oltre 30 anni! Amiamo questi personaggi tanto quanto voi".

Il revival del serial Gli amici di papà ha come protagonista la veterinaria di San Francisco DJ Tanner Fuller (Candace Cameron Bure), impegnata a crescere i suoi tre figli da sola, dopo la morte del marito, con l'aiuto di sua sorella Stephanie (Jodie Sweetin) e della sua amica d'infanzia Kimmy (Andrea Barber).

Negli episodi recitano anche i membri del cast dello show originale Bob Saget, Lori Loughlin, John Stamos e Dave Coulier.