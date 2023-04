Ossessione, la scena della masturbazione con il cuscino nella serie Netflix: le proteste degli spettatori

Su Netflix dal 13 aprile è disponibile Ossessione, la nuova serie erotica scritta da Morgan Lloyd Malcolm e Benji Walters, che sta facendo discutere per una scena molto controversa che ha provocato le proteste di alcuni spettatori. Nel secondo episodio, il protagonista interpretato da Richard Armitage usa un cuscino per masturbarsi nella stanza d'albergo occupata in precedenza dal figlio e dalla sua fidanzata, la donna di cui è ossessionato.

La serie è composta da quattro episodi ed è tratta dal romanzo "Il Danno" di Josephine Hart. La trama descrive William Farrow, interpretato da Richard Armitage, come un rispettato chirurgo di Londra che ha una relazione con Anna Barton, la fidanzata del figlio, impersonata dall'attrice Charlie Murphy.

Nel secondo episodio, William viaggia a Parigi dove il figlio e la sua fidanzata hanno trascorso un weekend romantico. I due amanti si incontrano clandestinamente e fanno l'amore per strada, mentre suo figlio si rade nella loro stanza d'albergo. In una scena successiva, una volta che la coppia se ne è andata per tornare a casa, si vede William entrare nell'albergo e chiedere la stessa stanza in cui suo figlio e la fidanzata hanno soggiornato.

Dopo essere entrato nella camera, il chirurgo, sentendo il profumo di Anna, preso da un raptus si getta sul letto. Successivamente, afferra un cuscino e lo usa per masturbarsi. La scena ha suscitato le prevedibili reazioni da parte di alcuni spettatori della piattaforma di streaming.

Numerosi utenti hanno espresso la loro opinione sui social riguardo a quanto visto nella serie. Si può leggere ad esempio: "Ossessione è una vera porcheria", oppure "Non riesco a credere di aver perso tempo guardando Ossessione" o "Non riuscirò mai più a guardare un cuscino allo stesso modo".

In un'intervista concessa a The Independent, Richard Armitage ha dichiarato che gran parte della scena è stata improvvisata. "Inizialmente avevamo pensato di utilizzare un fazzoletto con l'impronta del rossetto di Anna per la scena, ma abbiamo capito che non sarebbe stato efficace", ha spiegato l'attore. "Era importante evitare qualsiasi tono comico, quindi abbiamo lasciato che la scena fosse aperta e ci fosse spazio per l'improvvisazione. In seguito, Charlie ha spruzzato il suo profumo sul letto senza che io lo sapessi e l'ho sentito solo quando siamo stati sul set. È stato proprio in quel momento che la scena è diventata più intensa e coinvolgente. Tuttavia, la ripresa non è stata molto organizzata", ha detto l'attore che il pubblico italiano conosce per aver interpretato Thorin in Lo Hobbit la trilogia cinematografica co-scritta e diretta da Peter Jackson.