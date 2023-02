Jamie Lee Curtis, Demi Lovato e Melanie Griffith con guanti hot dog per festeggiare la nomination agli Oscar

In occasione della nomination all'Oscar 2023 di Jamie Lee Curtis per il suo lavoro in Everything Everywhere All at Once, l'attrice e molti personaggi famosi, tra cui Demi Lovato, Melanie Griffith e Tiffany Haddish, hanno deciso d'indossare dei guanti che rendono le mani e le dita degli hot dog. I post presenti sul profilo Instagram dell'attrice testimoniano ogni cosa.

Durante una festa al Dear Jane's a Marina del Ray, Jamie Lee Curtis, Demi Lovato, Melanie Griffith, Tiffany Haddish e altre star di Hollywood hanno deciso di festeggiare indossando dei particolarissimi guanti a forma di hot dog. Il tutto è stato testimoniato attraverso una serie di scatti e video in cui vediamo gli ospiti della festa sorseggiare drink con indosso questo particolare accessorio.

L'elenco ufficiale degli ospiti della festa (tramite Variety) includeva Griffith, Jodie Foster e Alex Hedison, Jake Gyllenhaal, Brian Tyree Henry, Miky Lee e i comproprietari di Dear Jane's, Patti e Hans Rockenwagner.

"L'aspetto personale più bello di questa stagione composta da eventi luccicanti è stata la possibilità di sentire per davvero la buona volontà, l'amore e il sostegno del mio incredibile gruppo di amici, familiari, colleghi creativi e civili allo stesso modo", si legge nel post che Jamie Lee Curtis ha condiviso per descrivere la serata.