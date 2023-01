Oscar 2023, la reazione di Jamie Lee Curtis: "Ecco il volto della sorpresa" (FOTO)

Sebbene Jamie Lee Curtis sia una vera e propria star del cinema da quando ha incarnato per la prima volta il ruolo di Laurie Strode in Halloween di John Carpenter nel 1968, quella degli Oscar 2023 è la sua prima nomination e la sua reazione è stata semplicemente impagabile.

L'esilarante performance della Lee Curtis nei panni dell'ispettore dell'IRS Dierdre Beaubeirdre in Everything Everywhere All at Once è stata acclamata universalmente e adesso il suo lavoro è stato premiato con una candidatura nella categoria di Miglior attrice non protagonista.

Nelle ultime ore l'attrice ha postato una serie di foto sulla propria pagina Instagram: "Ecco il volto della sorpresa" Una delle mie più vecchie amiche mi ha mandato un messaggio alle 5:15 dicendomi che era seduta davanti a casa mia, voleva sapere se desideravo avere compagnia per guardare l'annuncio delle nomination."

"È entrata e si è seduta con me, ci siamo tenute per mano. Non mi ero nemmeno accorta che avesse fatto delle foto. La prima è dell'esatto momento in cui ho sentito il mio nome, poi c'è quella per l'emozione che ho provato per la mia amica @stephaniehsuofficial, e poi c'è un abbraccio affettuoso con mio marito. Nessun filtro. Nessuna falsità. Solo la verità di un momento di gioia catturato da un'amica. Ehi, @everythingeverywheremovie siamo volati a 11!", ha concluso Jamie Lee Curtis.