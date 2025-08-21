Star Wars: Oscar Isaac apre a un ritorno ma solo a una precisa condizione

Negli ultimi giorni Oscar Isaac è tornato a parlare del suo rapporto con Star Wars, la saga che lo ha reso uno dei volti più iconici della trilogia sequel. L'attore guatemalteco-statunitense, che ha prestato il volto a Poe Dameron, ha chiarito in un'intervista che non escluderebbe la possibilità di un ritorno nel franchise, ma a una condizione ben precisa: accettare di nuovo il ruolo solo se ci fosse "qualcosa di buono da fare". Una frase che sintetizza perfettamente il suo approccio maturo e selettivo nei confronti dei progetti futuri.

L'ironia di Oscar Isaac e la condizione per tornare

Oscar Isaac ha fatto il suo ingresso nell'universo creato da George Lucas con Il Risveglio della Forza (2015), primo capitolo della nuova trilogia Disney. Il suo Poe Dameron, abile pilota di Ala-X della Resistenza e spalla fedele di Rey e Finn, è stato uno dei personaggi più apprezzati della nuova generazione di eroi. L'ultima apparizione sul grande schermo risale a L'Ascesa di Skywalker (2019), dove la saga ha provato a chiudere i fili narrativi aperti nei capitoli precedenti, non senza divisioni tra i fan. Da allora, Isaac si è dedicato a film d'autore e a produzioni molto distanti dall'universo di Guerre Stellari.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Oscar Isaac in una scena del film

Durante una conversazione con Variety, l'attore ha scherzato sul legame con la saga citando persino una battuta dei Simpson: "Sono uno Star Wars". Al di là dell'ironia, Isaac ha voluto precisare che tornerebbe nel franchise solo se il materiale narrativo fosse davvero valido, capace di giustificare un nuovo arco narrativo per il suo personaggio o comunque di arricchire la storia generale. L'intenzione è quella di non legarsi a progetti privi di spessore, evitando scelte dettate solo dalla nostalgia o dalla richiesta del pubblico.

I prossimi film di Star Wars già in calendario

Mentre Oscar Isaac mantiene cautela, Lucasfilm prosegue i lavori su nuovi progetti cinematografici. Il primo titolo a tornare sul grande schermo sarà The Mandalorian & Grogu, diretto da Jon Favreau e atteso per il 22 maggio 2026, che porterà le avventure di Din Djarin e del piccolo Grogu in una dimensione più epica. Pedro Pascal tornerà nei panni del Mandaloriano, affiancato da nomi come Sigourney Weaver e Jeremy Allen White. Successivamente, nel 2027, arriverà Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy e con protagonista Ryan Gosling. Questo capitolo sarà ambientato dopo L'Ascesa di Skywalker e promette di ampliare ulteriormente la galassia lontana lontana con nuove storie e personaggi.

Star Wars: Episode IX, una foto di Oscar Isaac

Al momento non ci sono conferme ufficiali su un coinvolgimento di Oscar Isaac in questi progetti, ma la sua apertura lascia uno spiraglio interessante. Poe Dameron potrebbe tornare a giocare un ruolo importante in una nuova Resistenza, oppure apparire come mentore di una nuova generazione di piloti. Tutto dipenderà dalle scelte creative della Lucasfilm e dal valore delle sceneggiature. Per i fan, l'idea di rivedere Isaac nell'universo di Star Wars resta un sogno vivo, in attesa di capire se la sua condizione verrà rispettata.