Oscar Isaac protagonista di The Great Machine, adattamento del fumetto Ex Machina

Oscar Isaac si prepara a diventare protagonista di un nuovo film, The Great Machine, progetto ispirato ai fumetti intitolati Ex Machina del regista e sceneggiatore Brian K. Vaughan, nei panni di Mitchell Hundred, un ex supereroe che viene eletto sindaco di New York City.

Ex Machina: Domhnall Gleeson e Oscar Isaac in una scena del film

Questo nuovo titolo è una novità per Oscar Isaac, appena visto in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che in The Great Machine si troverà per la prima volta in una storia di supereroi. Con l'adattamento del fumetto arriva un cambiamento nel titolo dove il film si intitolerà The Great Machine per non confonderlo con il film fantascientifico Ex Machina del 2014 di Alex Garland, che nel cast vedeva anche lo stesso Oscar Isaac: le due opere infatti, pur avendo titoli simili non hanno nessun collegamento tra loro.

La storia di The Great Machine è incentrata sull'ex supereroe Mitchell Hundred, interpretato appunto da Oscar Isaac. Nei fumetti il ​​personaggio ha la capacità di controllare le macchine dopo un incidente ultraterreno e diventerà il sindaco di New York City, dopo essere intervenuto durante i tragici eventi dell'11 settembre. Apparentemente il film seguirà una storia simile.

Per The Great Machine, scritto da Anna Waterhouse e Joe Shrapnel, Oscar Isaac vestirà anche i panni di produttore insieme al suo manager di lunga data Jason Spire.