Oscar Isaac e John Boyega, la bromance continua anche dopo Star Wars (FOTO)

La nuova trilogia di Star Wars sarà anche terminata e avremo anche detto addio a Poe Dameron e Finn, ma la bromance tra Oscar Isaac e John Boyega continua, fortunatamente, indisturbata.

Due terzi del nuovo Trio della saga di Star Wars, gli interpreti del pilota provetto e dell'ex-Stormtrooper membri della Resistenza, se la ridono in questa foto condivisa su Instagram proprio da John Boyega.

"Io: Oscar, ma è disgustoso. Oscar: Lo so" si legge nella caption del post. Ma mentre non abbiamo un effettivo contesto in cui inserire lo scambio - anche se l'account di Amazon Prime Video ci ha provato a chiedere "Cosa possiamo darvi in cambio di un contesto?" -, i fan di Star Wars, della loro bromance, e in particolare gli shipper FinnPoe (o StormPilot, che dir si voglia) non si crucciano troppo di questa mancanza, anzi, sono più che felici di riempirla da soli.

"Guarderei al 100% uno spin-off su Finn e Poe strutturato come un Bussy Cop Movie (Arma Letale incontra Star Wars)" scrive infatti qualcuno nei commenti.

"Nominatemi un duo migliore. Resto in attesa" commenta qualcun altro.

"L'unica relazione amorosa di cui avevamo bisogno in Star Wars" scrive ancora qualcuno.

Ma mentre le avventure di Finn e Poe sullo schermo sono ormai concluse (potete sempre riguardarle su Disney+, comunque), i due attori sono entrambi molto impegnati in questo periodo, grazie a progetti come Hold Back The Stars e Naked Singularity (Boyega), o Dune e Moon Knight (Isaac).