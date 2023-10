Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler nel cast di In The Hand of Dante, riprese al via in Italia

Tre star alla ricerca del manoscritto originale della Divina Commedia: Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler nel cast di In The Hand of Dante, in lavorazione in Italia.

Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler sono stati scelti per recitare nell'adattamento cinematografico di In the Hand of Dante, basato sull'omonimo romanzo di Nick Tosches del 2003.

Il progetto è incentrato su un accademico che scopre la versione originale della Divina Commedia di Dante Alighieri. Grazie al film in arrivo, Oscar Isaac e Jason Momoa tornano a collaborare dopo aver recitato insieme in Dune del 2021.

Ciak si gira in Italia

In the Hand Of Dante è diretto dal candidato all'Oscar Julian Schnabel, che è anche produttore esecutivo insieme a Martin Scorsese e Oscar Isaac. Nonostante lo sciopero degli attori in corso, la produzione in Italia è già iniziata poiché i produttori sono riusciti ad ottenere un accordo ad interim dalla SAG-AFTRA. Il film è prodotto da Jon Kilik, Francesco Melzi d'Eril e Olmo Schnabel.

Secondo le ordinanze, la scorsa settimana sono state girate scene al Lido di Venezia, ma tra le location previste c'è anche Palermo, in particolare un'area del centro storico, la zona del porto e Partanna, dove la troupe approderà il 19 ottobre. Seguiranno Tarquinia, Verona, Padova e Bracciano, che sarà la città stand-in per Firenze, esclusa perché "troppo contaminata dal turismo" secondo Julian Schnabel.

Al centro della storia la ricerca del manoscritto originale della Divina Commedia che emergein un giro di contrabbando del mercato nero nel pericoloso ventre di New York City. Lo studioso disilluso Nick viene chiamato per autenticarlo. Sopraffatto dalla tentazione, Nick sfida la mafia e ruba il manoscritto nel frenetico tentativo di possederlo per sé. Segue un percorso oscuro e violento da un metaforico Inferno al Paradiso che vede lo studioso coinvolto perfino in una storia d'amore.