Oscar: due statuette per il miglior film saranno messe in vendita

Due Oscar assegnati nella categoria Miglior Film saranno messi in vendita durante una rara asta che si svolgerà a Los Angeles a partire dall'11 dicembre.

La casa d'aste Profiles in History ha infatti svelato che gli appassionati di cinema potranno cercare di aggiudicarsi le statuette assegnate ai film Gli ammutinati del Bounty del 1936 e Barriera invisibile, premiato nel 1948.

L'Oscar assegnato al film diretto da Lewis Mileston è stato consegnato da Frank Capra al produttore Irving Thalberg durante una cerimonia che si era svolta al Biltmore Hotel di Los Angeles. La statuetta dovrebbe essere venduta a una cifra prevista tra i 200 e i 300 mila dollari ed è stata messa all'asta dalla sua famiglia.

L'Oscar assegnato a Barriera invisibile, diretto da Elia Kazan e con protagonista Gregory Peck, è uno dei tre riconoscimenti assegnati al lungometraggio dai membri dell'Academy e dovrebbe avere un valore compreso tra i 150 i 200mila dollari. La casa d'aste non ha voluto svelare il nome del venditore.

In vendita ci saranno anche il Golden Globe assegnato a Gloria Swanson per Sunset Boulevard e l'Oscar conquistato da Hans Dreier per lo stesso film.

L'asta è particolarmente rara perché dal 1951 i vincitori o i loro eredi dovrebbero prima offrire all'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences la possibilità di acquistare la statuetta al prezzo simbolico di 1 dollaro prima di poter mettere in vendita il premio che l'organizzazione ritiene "debba essere vinto, non venduto".