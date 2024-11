Oscar. La 97esima edizione sarà condotta da Conan O'Brien

È ufficiale. La 97ª edizione degli Oscar sarà condotta da Conan O'Brien.

Il conduttore televisivo, scrittore, produttore e comico vincitore di un Emmy Award sarà l'unico conduttore della 97ª edizione degli Academy Awards il 2 marzo 2025, hanno annunciato oggi Bill Kramer, CEO dell'Academy, e Janet Yang, Presidente dell'Academy. Sarà la prima volta che O'Brien condurrà la trasmissione.

"Siamo entusiasti e onorati di avere l'impareggiabile Conan O'Brien come conduttore degli Oscar quest'anno", hanno dichiarato Kramer e Yang. "È la persona perfetta per guidare la nostra celebrazione globale del cinema con il suo umorismo brillante, il suo amore per i film e la sua esperienza televisiva in diretta. La sua straordinaria capacità di entrare in contatto con il pubblico riunirà gli spettatori per fare ciò che gli Oscar sanno fare meglio: onorare i film e i registi spettacolari di quest'anno".

Una scelta inaspettata

"L'America l'ha richiesto e ora sta accadendo: il nuovo Cheesy Chalupa Supreme di Taco Bell. Altre notizie: condurrò gli Oscar", ha commentato O'Brien dopo l'annuncio.

La scelta di O'Brien è un po' una sorpresa, dal momento che il suo nome non era stato menzionato in modo rilevante come possibile conduttore degli Oscar di quest'anno. Recenti speculazioni e notizie provenienti da fonti attendibili indicavano che l'Academy si stava orientando verso un format con più conduttori.

Questa ipotesi era stata ventilata dopo che sia Jimmy Kimmel, che ha condotto quattro volte, tra cui la 96ª edizione degli Oscar, sia John Mulaney, che ha condotto i Governors Awards con grande successo, avevano rifiutato l'incarico. Tra i papabili c'erano anche le star di Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma come ha riferito la scorsa settimana Reynolds ha detto che sarebbe stato altamente improbabile, anche se gli piacerebbe condurre il programma con Jackman "un giorno".

Conan O'Brien alla conduzione del suo show

Chi è Conan O'Brien

Autore e comico molto conosciuto e apprezzato come conduttore di talk show, anche se non ha mai condotto gli Oscar, ha condotto gli Emmy con buoni risultati nel 2002 e nel 2006 e gli MTV Movie Awards nel 2014. Sa come animare questi show anche quando non li conduce. È diventato virale per le sue buffonate agli Emmy del 2021, dove è stato nominato per Outstanding Variety Talk Series. Anche se non ha vinto, è riuscito ad attirare l'attenzione più del vincitore effettivo John Oliver.

Questa apparizione potrebbe dare un'idea del suo stile comico fuori dagli schemi durante una premiazione dal vivo. O'Brien, inoltre, non è noto per l'umorismo politico come Kimmel, Steven Colbert, Seth Meyers e Jon Stewart. Una fonte ha rivelato che l'Academy voleva evitare questo approccio, soprattutto quest'anno con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. È evidente che con questa scelta l'Academy e la ABC preferiscono il tradizionale conduttore comico unico al timone e O'Brien è più che all'altezza della situazione.

Nella sua carriera trentennale ha condotto il Late Night, il Tonight Show per un breve periodo e il suo Conan; prima ancora era stato autore per il Saturday Night Live e per la serie animata I Simpson nel suo periodo d'oro.