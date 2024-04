Oscar 2025: l'Academy svela la data dell'annuncio delle nomination e della serata di premiazione

La 97esima edizione dei premi assegnati dall'Academy ha ora delle date ufficiali: gli Oscar 2025 andranno in onda in tutto il mondo il 2 marzo.

L'Academy ha svelato la data prevista per la cerimonia di consegna degli Oscar 2025, annunciando inoltre quando si svolgeranno le votazioni e gli annunci delle nomination.

L'appuntamento per i fan del cinema è stato fissato per domenica 2 marzo, una settimana prima rispetto alla premiazione andata in scena poco più di un mese fa, il 10 marzo.

Le date annunciate dall'Academy

La serata degli Oscar 2025 prenderà il via sul palco del Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles, e negli stessi orari della 96esima edizione, la prima con un inizio anticipato sugli schermi televisivi.

Le nomination ai premi assegnati dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences saranno invece annunciate il 17 gennaio, un mese dopo la diffusione online delle shortlist.

Le votazioni si svolgeranno dall'8 al 12 gennaio e l'ultimo scrutinio è previsto dall'11 al 18 febbraio.

ABC continuerà la collaborazione con l'Academy per il 50esimo anno consecutivo, proseguendo una partnership che dura dal 1976.

Attualmente non è stato annunciato il nome del presentatore della serata di premiazione.

L'edizione 2024, condotta da Jimmy Kimmel, ha ottenuto 19,5 milioni di spettatori sugli schermi di ABC, registrando un aumento del +4% negli ascolti rispetto all'anno precedente. Negli ultimi anni i produttori hanno cercato di riconquistare il pubblico, dopo i risultati negativi che avevano portato anche a un deludente 10,4 milioni di spettatori ottenuti nel 2021.

A dominare l'edizione 2024 è stato Oppenheimer con sette premi, tra cui quelli come Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Attore Protagonista.