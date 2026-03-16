Oscar 2026, Teyana Taylor litiga con la sicurezza dopo l'annuncio per la miglior attrice non protagonista

La notte degli Oscar è spesso raccontata come un perfetto equilibrio tra glamour, applausi e discorsi memorabili, ma dietro le quinte, a volte, la tensione può trasformare l'atmosfera. È quello che sembra essere accaduto alla cerimonia del 2026 con Teyana Taylor.

Momenti di tensione alla fine degli Oscar 2026: Teyana Taylor, candidata come miglior attrice non protagonista per Una battaglia dopo l'altra, è stata coinvolta in un acceso confronto con un addetto alla sicurezza dopo la cerimonia. Un video dell'episodio è diventato virale.

Il momento di tensione dopo la cerimonia degli Oscar

Secondo diversi testimoni e alcune ricostruzioni circolate online, Teyana Taylor sarebbe stata coinvolta in una discussione piuttosto accesa con un addetto alla sicurezza poco dopo la conclusione degli Oscar 2026. L'attrice era candidata nella categoria miglior attrice non protagonista per il film Una battaglia dopo l'altra, ma la statuetta è stata assegnata a Amy Madigan, premiata per il ruolo nel film Weapons.

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La vicenda è emersa dopo la diffusione di un video diventato rapidamente virale sui social, nel quale si vede Taylor discutere animatamente con una guardia di sicurezza. Secondo quanto riportato da TMZ, l'episodio si sarebbe verificato subito dopo l'assegnazione dell'ultimo premio della serata. Stando alla ricostruzione, Taylor avrebbe cercato di tornare sul palco insieme ai colleghi del cast di Una battaglia dopo l'altra per partecipare alla tradizionale foto di gruppo legata alla categoria miglior film. In quel momento, però, un membro della sicurezza avrebbe tentato di fermarla mentre cercava di salire le scale che portavano alla scena.

È proprio durante quel momento che sarebbe scoppiata la discussione. Nel filmato, l'attrice si sente protestare contro l'intervento della guardia, accusandola di averla toccata e spinta. "Non mettere le mani addosso a una donna," dice Taylor nel video. In un altro momento si sente chiaramente la frase: "Mi ha letteralmente spinta."

Il tono del confronto appare teso, anche se nel video non si vede alcun contatto fisico evidente oltre alla barriera creata dall'addetto alla sicurezza per impedirle di salire sul palco. La situazione, comunque, sembra essersi risolta senza ulteriori escalation. Al momento, né Taylor né il suo team hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'episodio.

La reazione alla sconfitta durante la premiazione

L'episodio arriva in un momento già emotivamente carico per l'attrice. La candidatura agli Oscar 2026 rappresentava infatti un passaggio importante nella sua carriera cinematografica. La vittoria è andata invece ad Amy Madigan, il cui ruolo in Weapons ha conquistato la statuetta come miglior attrice non protagonista.

Una battaglia dopo l'altra: Teyana Taylor nella locandina

Secondo la body language expert Judi James, la reazione di Taylor al momento dell'annuncio del premio avrebbe mostrato segnali di sorpresa e delusione, anche se l'attrice ha cercato di mantenere un atteggiamento professionale davanti alle telecamere. Analizzando il momento trasmesso durante la cerimonia, James ha spiegato che Taylor avrebbe reagito con un gesto improvviso. "Teyana si è piegata in avanti dal suo posto come se avesse ricevuto una scossa elettrica," ha osservato l'esperta. "Ha abbassato la testa, il che le ha quasi evitato di dover controllare l'espressione del volto."

Secondo James, quando l'attrice ha rialzato lo sguardo, ha immediatamente assunto un atteggiamento più celebrativo per rispettare il momento della vincitrice. "Quando si è rialzata era già in modalità festeggiamento, applaudendo con le mani sopra la testa." Si tratta di un comportamento piuttosto comune durante le cerimonie di premiazione, dove i candidati cercano di gestire la delusione mantenendo una presenza pubblica impeccabile.

Resta però da capire se l'episodio con la sicurezza sia stato influenzato dall'intensità emotiva della serata o se si sia trattato semplicemente di un malinteso logistico durante il caos finale della cerimonia. Per ora, l'unica certezza è che il video ha rapidamente attirato l'attenzione dei social media, aggiungendo un inatteso momento di tensione a una serata che, almeno sul palco, era stata dominata da applausi e statuette dorate.