Oscar 2026: a che ora iniziano e dove vedere la cerimonia in tv e streaming

Per cinefili e curiosi di tutto il mondo è giunto di nuovo il momento di preparare popcorn e caffè: quella tra il 15 e il 16 marzo sarà infatti la grande notte degli Oscar 2026 Sono le ultime ore di preparativi al Dolby Theatre di Los Angeles, che anche quest'anno ospiterà la cerimonia, condotta per la seconda volta dal comico Conan O'Brien.

A che ora iniziano gli Oscar 2026 in Italia

Come sempre accade, per il pubblico che anche in Italia volesse seguire l'evento, quella che sta arrivando si trasformerà in una lunga notte.

Tenendo conto del fuso orario, infatti, la cerimonia per noi inizierà intorno all'1:00 di notte del 16 marzo, e proseguirà fino alle prime ore del mattino.

Circa un'ora prima della premiazione, però, si terrà il tradizionale red carpet, con l'arrivo di tutte le star che prenderanno parte alla grande notte degli Oscar.

Oscar 2026 in tv in Italia - riepilogo

Data: notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo

Inizio cerimonia: circa l'1:00

In TV: Rai 1

In streaming: RaiPlay

Dove vedere gli Oscar 2026 in tv in Italia

Alberto Matano

Per seguire la cerimonia dal divano di casa non saranno necessari VPN o costosi abbonamenti a piattaforme PAY: gli Oscar 2026 saranno trasmessi in chiaro su Rai 1 all'interno dello speciale de La vita in diretta.

La puntata per l'occasione sarà intitolata Oscars - La notte in diretta e prenderà il via, da palinsesto, alle 23:56, in tempo dunque per il tappeto rosso.

A condurre sarà il padrone di casa Alberto Matano, insieme a ospiti e commentatori:

Francesca Lo Schiavo

Giovanna Botteri

Melissa Greta Marchetto

Paola Jacobbi

Stefano Della Casa

Federico Pontiggia

Il collegamento da Los Angeles

Sul red carpet ci sarà il giornalista RAI Mattia Carzaniga

Parte fondamentale della nottata condotta da Matano sarà il collegamento con il Dolby Theatre di Los Angeles, dove ci sarà l'inviato Mattia Carzaniga, che racconterà in tempo reale quello che accade dentro e fuori dal red carpet.

Tra interviste e immagini della parata di star hollywoodiane fasciate in abiti da sogno, è certamente questo il fiore all'occhiello della trasmissione.

Come seguire la diretta streaming degli Oscar

Oltre che in TV, sarà possibile seguire la cerimonia anche in streaming su RaiPlay, gratuitamente. Oltre alla diretta, la piattaforma darà la possibilità anche a chi non potrà seguire durante la notte di recuperare l'intero evento tranquillamente nei giorni successivi.

Come sempre sarà possibile connettersi a RaiPlay da diversi dispositivi - smartphone, tablet, smart TV, computer: sarà sufficiente effettuare la registrazione gratuita alla piattaforma.