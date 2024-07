Oscar 2025: questi due popolari comici americani hanno rifiutato di condurre la cerimonia dell'Academy

L'Academy si sta muovendo per cercare il prossimo presentatore degli Oscar, ma già due candidati hanno rifiutato l'offerta

Gli Oscar hanno bisogno di un nuovo presentatore per la cerimonia di consegna dei premi che si terrà l'anno prossimo, ma intanto l'Academy ha dovuto incassare il rifiuto di due importanti e stimati comici americani.

Jimmy Kimmel - che ha condotto lo show per quattro volte, compresi gli ultimi due anni - ha rifiutato l'offerta di condurre la cerimonia del prossimo anno sulla ABC, secondo quanto riportato da Puck News. Inoltre, anche il comico John Mulaney è stato contattato per la conduzione del prossimo anno, ma avrebbe rifiutato, secondo quanto riportato.

Kimmel è il conduttore ideale degli Oscar, dato che il suo talk show notturno Jimmy Kimmel Live! va anch'esso in onda sulla ABC. Ha condotto per la prima volta gli Oscar nel 2017 - la notte della famigerata gaffe tra Moonlight e La La Land come miglior film - ed è tornato a condurli altre tre volte, compresa l'ultima lo scorso marzo.

Oscar 2024: il conduttore Jimmy Kimmel

Ma, secondo quanto riferito, avrebbe informato la ABC che non sarebbe tornato a condurre la cerimonia del prossimo anno, che andrà in onda nel marzo 2025.

Jimmy Kimmel: "Mi avevano detto di non leggere il commento di Donald Trump agli Oscar 2024"

La ABC si è quindi rivolta a Mulaney, che ha una serie di special su Netflix e ha anche presentato i Governors Awards dell'Academy l'anno scorso. Mulaney ha però "rinunciato a causa di impegni", dopo essersi impegnato in diversi altri progetti (è anche apparso nelle ultime due stagioni di The Bear come guest star).

L'Academy è quindi alla ricerca di un nuovo conduttore. Nel 2022, l'anno più recente senza Kimmel, era stato scelto il trio Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall, mentre i tre anni precedenti si erano svolti senza alcun conduttore. Due anni fa venne scelto Chris Rock, anno del celebre schiaffo ricevuto da Will Smith. Altri conduttori recenti sono stati Neil Patrick Harris, Ellen DeGeneres e Seth MacFarlane.