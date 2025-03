Oscar 2025, polemiche per l'In Memoriam: tra gli assenti Alain Delon e Michelle Trachtenberg

Gli Oscar 2025 hanno dedicato un momento di riflessione con il tradizionale segmento dell'In Memoriam, celebrando le figure dell'intrattenimento scomparse nell'ultimo anno.

Tra i grandi nomi ricordati nell'In Memoriam spiccano David Lynch, Maggie Smith, James Earl Jones e Donald Sutherland. Tuttavia, sono parecchie le star dimenticate e come sempre le polemiche sono emerse sui social.

Le star dimenticate nell'In Memoriam degli Oscar 2025

Michelle Trachtenberg, scomparsa mercoledì, non è stata inclusa, insieme ad altri nomi noti come Tony Todd, Chance Perdomo, la leggenda del cinema francese Alain Delon, la star di Io e Annie Tony Roberts, Linda Lavin, James Darren, Mitzi Gaynor, Martin Mull, la star di Romeo e Giulietta Olivia Hussey e il documentarista Morgan Spurlock.

Michelle Trachtenberg in una scena di Take Me Home Tonight

Gene Hackman è stato ricordato dall'amico Morgan Freeman mentre Quincy Jones è stato ricordato in un segmento a parte, accompagnato da un'esecuzione orchestrale del Requiem in Re Minore di Mozart, in particolare il Lacrimosa.

Le star ricordate nell'In Memoriam 2025

Solitamente, ogni anno l'Academy dimentica o semplicemente non include nell'In Memoriam star scomparse nell'arco dell'ultimo anno, generando critiche e polemiche via social.

Per cercare di ovviare a questo problema, sul proprio sito l'Academy solitamente aggiunge i nomi di coloro che non sono stati inclusi nell'In Memoriam.

Roger Corman a Locarno nel 2016

Nel ricordo di ieri sera hanno trovato spazio Gena Rowlands, Teri Garr, Shelley Duvall, Bob Newhart, John Amos, Roger Corman e Robert Towne.