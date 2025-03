Oscar 2025, Adrien Brody commenta il momento 'disgustoso' diventato virale online

Adrien Brody è diventato protagonista di un momento diventato virale online subito dopo la vittoria agli Oscar 2025 come Miglior Attore Protagonista e ha ora risposto alle critiche.

La star di The Brutalist, infatti, prima di salire sul palco e ritirare la statuetta si è girato e ha lanciato la gomma da masticare che aveva in bocca verso la sua fidanzata, Georgina Chapman, gesto definito disgustoso e inappropriato da molti utenti sui social media.

La spiegazione di Adrien

Spiegando quanto accaduto ai microfoni di Live With Kelly and Mark, Adrien Brody ha ammesso: "Avrei potuto ingoiarla, ma non ci ho pensato. Dovevo liberarmene in qualche modo". Georgina ha inoltre rivelato divertita che non è riuscita ad afferrare il chewing gum, atterrato sul pavimento della sala.

Adrien è stato al centro di un altro momento molto commentato online per aver prontamente interrotto la musica che avrebbe dovuto segnalare che il suo tempo a disposizione sul palco era terminato. L'attore ha dichiarato infatti in modo determinato: "Sto concludendo, per favore spegnete la musica. L'ho già fatto in precedenza. Grazie. Sarò breve".

Il discorso di Brody sul palco

La star, dopo la vittoria, ha sottolineato che la recitazione è una 'professione davvero fragile', aggiungendo poi: "Può sembrare davvero glamour, e in certi momenti lo è. Ma una cosa che ho guadagnato avendo il privilegio di tornare qui è avere una certa prospettiva. Non importa in quale momento della tua carriera ti trovi, non importa cosa hai ottenuto, può sparire tutto. E penso che ciò che rende questa serata la più speciale è la consapevolezza di questo aspetto e la gratitudine che provo ancora nel fare il lavoro che amo".