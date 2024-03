Oscar 2024: segui la lunga notte degli Academy Awards con Movieplayer.it!

And the Oscar goes to... Il gran giorno, anzi, la grande notte è arrivata. Stasera a partire dalle ore 20:00 la redazione di Movieplayer.it vi accompagnerà in una lunga maratona alla scoperta dei vincitori degli Oscar 2024 tra commenti cinefili, risate, giochi e quiz.

Una lunga maratona che inizierà con un pre-show dedicato a previsioni e chiacchiere tra noi della redazione e con i nostri ospiti in collegamento, proseguirà commentando il tappeto rosso e i look delle star, per poi concentrarsi sulla Notte degli Oscar vera e propria, con l'assegnazione dei premi e le inevitabili reazioni a caldo, tra soddisfazione e delusioni.

Dal favorito Oppenheimer alle possibili sorprese, passando per i candidati a miglior canzone, durante la serata/nottata si parlerà di cinema a 360° con ospiti del settore, con un occhio di riguardo a ciò che accade nel Dolby Theatre di Hollywood, che per un giorno all'anno diventa l'ombelico del mondo che ruota alla Settima Arte.

Programma della maratona live

Giochi, quiz, ospiti e tante chiacchiere sul cinema ci attendono per una nottata indimenticabile in compagnia della nostra redazione, rappresentata da Antonio Cuomo, Valentina Ariete, Erika Sciamanna, Damiano Panattoni.

Dalle 20:00 - Pre-show

Anticipazioni, giochi, previsioni e commenti in compagnia degli ospiti in collegamento:

Rodrigo D'Erasmo

Michela Giroud

Giorgia Maggi e Gianluca Manzetti

Antonio Manetti

Francesca Mazzoleni

Lyda Patitucci

Giorgio Scorza

Dalle 00:00 - Red Carpet Time

Sposteremo l'attenzione sul tappeto rosso e l'arrivo delle star alla cerimonia, tenendo d'occhio anche i social media delle star per guardare le loro reazioni e vivere la serata anche dal loro punto di vista.

Dall'1:00 - Ssshh! Inizia la cerimonia!

Commento in diretta alla Notte degli Oscar e l'assegnazione dei premi di questa edizione.

Dalle 3:30 circa - Cappuccino, cornetto e commento finale

Al termine un rapido punto della situazione conclusivo con riepilogo dei premi assegnati e le impressioni a caldo.