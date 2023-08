Oscar 2024, la Corea del Sud ha già scelto il film da candidare

La Corea del Sud ha già fatto la propria scelta: presenterà Concrete Utopia come lungometraggio da proporre agli Oscar.

Come riporta Deadline, la Corea del Sud ha selezionato il thriller catastrofico Concrete Utopia come film da presentare alle selezioni per entrare nella lista di nomination definitive al miglior lungometraggio internazionale agli Oscar 2024.

Diretto da Tae-hwa Eom, Concrete Utopia racconta la storia di un gruppo di sopravvissuti che battagliano per una nuova vita a Seoul dopo la devastazione di un terremoto. Uscito in Corea del Sud il 9 agosto, il film è stato un successo al box-office lo scorso fine settimana e sinora ha incassato 16,8 milioni di dollari. Nelle prossime settimane Concrete Utopia verrà proiettato al Toronto International Film Festival, alla presenza delle due star Lee Byung-hun e Park Seo-jun.

La scelta definitiva è stata comunicata dal Korean Film Council, che ha spiegato che il film è stato "selezionato all'unanimità da sette giudici, considerando che sarebbe in grado di avere successo in Nord America senza avere familiarità con il trend della K-Culture e dei K-Movie. [...] Abbiamo cercato di selezionare un film che fosse coreano ma mirasse ad uno standard globale, trovasse un buon equilibrio tra arte e popolarità e trovasse consenso senza resistenze agli Academy Award, che sono anche definiti un po' conservatori. Il film selezionato è il secondo lungometraggio del regista e attore Lee Byung-hun che gode di un'ottima reputazione in patria e all'estero".

La Corea ha vinto il suo primo Oscar con Parasite nel 2020. L'anno scorso venne scelto Decision To Leave di Park Chan-wook.