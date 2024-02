Oscar 2024: Zendaya e Al Pacino tra i presentatori dei premi

Annunciato il primo lotto di presentatori per l'attesa Notte degli Oscar.

L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha annunciato il primo gruppo di star che ricopriranno il ruolo di presentatori per la 96ma edizione dei premi Oscar, che verranno assegnati domenica 10 marzo al Dolby Theatre di Hollywood.

Oppenheimer: un'immagine

Jimmy Kimmel torna a presentare la cerimonia per la quarta volta nella storia dell'evento, che verrà trasmesso da ABC come accade ininterrottamente dal 1976. Il pre-show dovrebbe durare circa 30 minuti rispetto ai canonici 90; Raj Kapoor sarà il produttore esecutivo e showrunner, insieme a Molly McNearney e Katy Mullan. La regia è affidata a Hamish Hamilton.

I primi presentatori

Ecco i nomi delle star che parteciperanno alla serata anche in qualità di presentatori: Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh e Zendaya Coleman.

Michelle Yeoh con il premio Oscar per Everything Everywhere All at Once

Nei prossimi giorni dovrebbero essere annunciati altri nomi che si aggiungeranno al primo lotto di star pronti a salire sul palco per annunciare i vincitori dell'edizione 2024 dei premi Oscar.