Oscar 2023: per la prima volta in 60 anni non ci sarà il leggendario tappeto rosso

A quanto pare agli Oscar 2023, per la prima volta in oltre 60 anni, non ci sarà il tappeto rosso che conduce al Dolby Theatre. Questo elemento chiave degli Academy sarà sostituito in favore di una scelta cromatica che mai, prima d'ora, era stata proposta. La storia può cambiare.

Avere capito bene, il leggendario red carpet, introdotto per la prima volta nel 1961 alla cerimonia di premiazione degli Academy Awards, verrà sostituito da un tappeto color champagne. Questo interessante cambiamento nella storica estetica della cerimonia è uno dei tanti vezzi moderni degli Oscar 2023.

"Penso che la scelta di un tappeto color champagne invece del classico rosso, dimostri quanto siamo fiduciosi che non verrà versato sangue", ha detto il conduttore Jimmy Kimmel (tramite IW), forse alludendo a quanto accaduto lo scorso anno tra Will Smith e Chris Rock.

Il cambiamento cromatico per gli Oscar 2023 è stato optato dai consulenti creativi Lisa Love (collaboratrice di lunga data di Vogue), e Raúl Àvila (direttore creativo del Met Gala di New York). Sembra che l'idea di fondo fosse quella di evocare lo champagne che scorrerà all'evento. "Le persone hanno sempre modo di trovare qualcosa che non va", ha detto Love, aggiungendo "Questa è solo una leggerezza e si spera che alla gente piaccia. Non significa che sarà sempre color champagne".

Oscar 2023, chi vincerà? Ecco cosa dicono i bookmaker

Se interessati a seguire in diretta gli Oscar 2023, vi ricordiamo che noi di Movieplayer abbiamo organizzato una serata live, in cui vivremo insieme ai nostri lettori l'intera cerimonia.