Oscar 2023: i look più sexy e trasgressivi

La cerimonia degli Academy è anche sinonimo di alta moda, oltre che di riflessioni sul settore del cinema, e gli Oscar 2023 non sono stati da meno da questo punto di vista. Quest'anno abbiamo visto sfilare sul nuovo tappeto color champagne tantissime star con abiti elegantissimi e più trasgressivi che mai. Fra queste, alcune hanno lasciato proprio il segno, attirando tutte le attenzioni dei fotografi fino sconvolgere ogni regola in fatto di moda.

Sul nuovo tappeto degli Oscar 2023 gli invitati all'evento hanno sfoggiato alcuni fra gli abiti più sensuali degli ultimi anni. Fra questi ricordiamo il Valentino di Emily Blunt, l'abito senza spalline di Chanel Couture indossato da Michelle Williams, o l'abito Dior sfumato, sempre sul bianco, di Michelle Yeoh.

Un look che non è passato sicuramente inosservato agli Oscar 2023 è stato quello di Sofia Carson, che ha sfilato con con un vestito principesco e super voluminoso di Giambattista Valli. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Halle Berry: l'attrice premio Oscar ha dato spettacolo con un vestito impreziosito da alcuni accessori floreali che brillavano di luce propria. Cara Delevingne ha invece attirato l'attenzione di tutti i presenti con un abito caratterizzato da un rosso acceso di Elie Saab.

Fra i look più colorati ed estrosi troviamo anche quello di Allison Williams (con un vestito rosa di Giambattista Valli), quello di Angela Bassett sul violetto, firmato da Moschino e quello firmato Valentino di Florence Pugh.

Parlando degli uomini, invece, c'erano Paul Mescal e Brian Tyree Henry che, come tanti altri, hanno optato per smoking bianchi o color crema, con sperimentazioni estetiche anche interessanti; fra queste troviamo il look di Harry Shum Jr.. Il suo smoking chiaro era accompagnato da dettagli sul blu scuro e da una spessa cintura di tessuto intorno alla vita.

Il nuovo "champagne carpet" degli Oscar 2023 è stato, infine, dominato dai look di Lady Gaga con un abito trasparente uscito dalla collezione Autunno-Inverno 2023 di Versace e di Rihanna, in un abito scuro di Alaïa.