Oscar 2023, Chloé Zhao sulla mancanza di donne tra le nomination alla regia: "C'è ancora un grande gap"

Chloé Zhao ha commentato la mancanza di donne nominate agli Oscar 2023 nella categoria Miglior Regia, ammettendo: "C'è chiaramente un gap davvero grande per le donne filmmaker nel nostro settoe".

La regista, che ha conquistato l'ambita statuetta con Nomadland, ha però qualcuno per cui fare il tifo in questa edizione dei premi dell'Academy.

Intervistata da Variety, Chloe Zhao ha infatti ricordato che conosce Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti con il nome d'arte dei Daniels, da circa un decennio. La regista ha incontrato gli autori di Everything Everywhere All at Once quando hanno partecipato al Sundance Directors Lab.

Chloé ha ricordato: "Stavano realizzando Swiss Army Man. Poterli rincontrare e vedere che sono rimasti autentici come lo erano quando li ho incontrati per la prima volta 10 anni fa, e ora il mondo li sta accettando, è così meraviglioso da vedere".

Zhao è stata la seconda donna, e la prima di colore, a vincere un Oscar come Miglior Regista nel 2021. Commentando la mancanza di donne tra le nomination della categoria in questa edizione, Chloé ha sottolineato che Hollywood deve impegnarsi di più. Secondo la realizzatrice di Nomadland e The Eternals il settore dovrebbe migliorare la visibilità delle donne nominate per i premi e sostenere economicamente più progetti guidati dalle donne: "Non lo stiamo facendo per i riconoscimenti, ma quelli aiutano per quanto riguarda la longevità delle carriere".

La regista ha inoltre rivelato che vorrebbe vedere più donne nel settore sci-fi: "Il genere ispira la prossima generazione e i giovani a diventare gli scienziati del futuro. Quello che facciamo nel settore della fantascienza attualmente aiuta realmente a migliorare la nostra tecnologia perché le persone che stanno guardando quelle storie diventeranno gli scienziati che creano la tecnologia per il nostro futuro".