I Goonies: la mitica casa del film è in vendita

La casa vittoriana de I Goonies è ufficialmente sul mercato e i nuovi aspirati proprietari la vorrebbero rendere disponibile per le visite dei fan.

Una buona notizia per i fan de I Goonies. La casa vittoriana del film che si trova ad Astoria, Oregon, è stata messa in vendita e i potenziali acquirenti stanno valutando di renderla più accessibile al pubblico.

"Abbiamo alcune parti interessate all'acquisto in questo momento", ha detto l'agente immobiliare Jordan Miller, che si occupa della quotazione per la proprietà. "Sembra che sia intenzione di tutti poter aprire un po' di più la casa e renderla più accessibile al pubblico".

La dimora del 1896 con ampie vedute sul fiume Columbia che scorre verso l'Oceano Pacifico è stata quotata con un prezzo di 1,7 milioni su Zillow, dove è descritta come "piena di storia, nostalgia e livello iconico di fama".

Fin dall'uscita de I Goonies, nel 1985, i fan si sono riversati fuori dalla casa nello storico porto di Astoria, nell'Oregon nordoccidentale. La città celebra il Goonies Day il 7 giugno, data di uscita del film, e accoglie migliaia di persone per l'evento. La proprietaria Sandi Preston era nota per essere stata accogliente con i visitatori. Ma viveva in casa a tempo pieno, e la folla costante la spingeva a volte a chiuderla al traffico pedonale.

Dopo che il 30° anniversario del film ha attirato circa 1.500 visitatori giornalieri nel 2015, Preston ha pubblicato cartelli con su scritto "vietato l'accesso", impedendo ai turisti di avvicinarsi alla proprietà. Lo ha riaperto al pubblico lo scorso agosto.

"Sebbene la proprietaria di questa location de I Goonies sia un fan del film e si diverta a chiacchierare con i visitatori che si recano ad Astoria per vedere le location del film, come potete immaginare, diventa difficile avere centinaia di persone che si affollano nel tuo spazio personale ogni giorno", ha scritto ad agosto la Camera di commercio di Astoria-Warrenton su una pagina Facebook che amministra chiamata Goonies Day ad Astoria, Oregon.

Per ora, i potenziali acquirenti dell'iconica casa de I Goonies non sembrano voler fare della casa la loro residenza principale, almeno secondo quanto riferito da Jordan Miller, suggerendo che la vendita avrebbe attirato l'interesse di persone che vogliono "farne la loro passione".

"È una specie di acquisto divertente", ha detto Miller. "Chiunque compri la casa avrà un flusso relativamente costante di persone estremamente felici che vengono per realizzare i loro sogni d'infanzia."