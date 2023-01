Oscar 2023, Hugh Jackman implora di non dare una nomination a Ryan Reynolds nella categoria Miglior Canzone

Hugh Jackman ha condiviso un esilarante video in cui implora l'Academy di non nominare agli Oscar 2023 la canzone di Spirited interpretata da Ryan Reynolds, svelandone il motivo.

Tra le nomination agli Oscar 2023 potrebbe esserci anche Ryan Reynolds grazie alla categoria Miglior Canzone Originale, ma Hugh Jackman ha condiviso un video in cui implora l'Academy di non far ottenere la candidatura al suo amico-nemico.

La star australiana ha spiegato le motivazioni della sua richiesta in modo molto chiaro, ottenendo immediatamente la reazione del protagonista di Deadpool.

Hugh Jackman ha dichiarato: "Ciao a tutti, siamo nel 2023 e volevo mandare un messaggio positivo all'inizio dell'anno, ma degli eventi recenti lo hanno reso impossibile". L'attore quindi spiega: "Non fraintendetemi, ho amato Spirited - Magia di Natale: è un film grandioso, ci siamo divertiti e l'intera famiglia l'ha visto. Amo Will Ferrell, amo Octavia Spencer. Ovviamente, ho girato The Greatest Showman con Benji Pasek e Justin Paul, sono incredibili e ho amato la loro musica. E Good Afternoon (Buon Pomeriggio), inoltre, la canzone Good Afternoon? Ho riso per tutto il tempo, è assolutamente brillante. Ma ho appena saputo che l'Academy l'ha inserita nella shortlist della categoria per la Miglior Canzone".

Spirited - Magia di Natale, la recensione del film Apple: You've Been Christmas Caroled!

L'interprete di Wolverine ha sottolineato: "Ora, Ryan Reynolds che ottiene una nomination nella categoria Miglior Canzone renderebbe il prossimo anno della mia vita insopportabile. Lo farebbe, voglio dire: devo trascorrere un anno con lui girando Wolverine e Deadpool. E fidatevi di me, sarebbe impossibile, sarebbe un problema. Per riepilogare, ho amato Spirited, amo Will, amo Octavia, amo la canzone Good Afternoon, amo Benji e Justin. Per favore, per favore dal profondo dal mio cuore, non legittimate Ryan Reynolds in questo modo. Per favore".

La star canadese ha ricondiviso il post dell'amico scrivendo: "So che è ancora presto, ma Buon Pomeriggio a lei, Mister Jackman". Octavia Spencer, tra i commenti, ha quindi sottolineato: "Mi fate morire dal ridere! Ti adoro Hugh Jackman".