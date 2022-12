Oscar 2023: Cate Blanchett potrebbe diventare l'attrice con più statuette vinte nel minor tempo

La corsa agli Oscar 2023 vede Cate Blanchett in prima fila per la statuetta e se l'attrice vincesse il suo terzo premio dell'Academy infrangerebbe un record per la categoria delle interpreti, diventando l'attrice con più statuette vinte nel minor tempo. Blanchett è in lizza con il suo ultimo film, TAR di Todd Field, e i pronostici sulla premiazione la danno decisamente in alto nella classifica delle probabili vincitrici.

Tár racconta la storia della distruzione professionale di una direttrice d'orchestra (interpretata daCate Blanchett) tra scandali sessuali, favoritismi e ossessione, una trama in cui echeggia il tema della "cancel culture" e che sa di gender swap, dato che la caduta per comportamenti problematici è un topos decisamente più applicato ai personaggi maschili, come d'altro canto accade nella vita reale...

Cate Blanchett: da Elizabeth a Truth, il talento di una star camaleontica in 10 ruoli memorabili

Il record da battere

Se vincesse il suo terzo Oscar, Cate Blanchett andrebbe a far compagnia alle colleghe Meryl Streep e Frances McDormand a pari merito, ma se guardiamo alle tempistiche delle vittorie, Blanchett potrebbe vantare un record tutto suo. Streep ha infatti visto trascorrere 42 anni prima di portare a casa i tre premi, mentre McDormand ha aspettato per 24.

Oscar 2023: annunciate le shortlist di 10 categorie, l'Italia assente dal Miglior Film Internazionale

L'Oscar per Tár porterebbe Cate Blanchett a 3 Oscar nell'arco di soli 18 anni, stabilendo un nuovo primato, con il film di Todd Field ad affiancarsi a The Aviator e a Blue Jasmine. In parte il possibile record di Cate Blanchett è dovuto plausibilmente alla sua più giovane età, o meglio, all'aver potuto lavorare in un periodo storico in cui vengono creati sempre più ruoli di prestigio per protagoniste femminili. Lo stesso non si può dire per protagoniste non bianche, dato che tra le pronosticate contendenti agli Oscar 2023 ci sarebbe Michelle Yeoh, che in caso di conferma diventerebbe solo la seconda attrice asiatica ad essere nominata come migliore attrice protagonista.