Oscar 2022 su TV8 in chiaro: ecco tutti i dettagli

La Notte degli Oscar 2022 sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 nella notte tra il 27 e il 28 marzo: ecco tutti i dettagli della messa in onda.

Gli Oscar 2022 accompagneranno la notte di tanti spettatori anche in Italia, dove verranno trasmessi anche in chiaro stanotte su TV8, uno dei canali free di SKY. Il collegamento con il Dolby Theatre di Los Angeles prenderà il via alle 00:15.

In studio dall'Italia ci sarà Francesco Castelnuovo che accompagnerà gli spettatori per l'intera serata, commentando i momenti salienti insieme al "Cinemaniaco" Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini. Con loro tanti ospiti, tra questi il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca, presente in studio, mentre nel corso della lunga notte interverranno in collegamento tra gli altri: il duo comico Lillo&Greg, l'attrice e regista Claudia Gerini e due attori in rappresentanza del cast del film italiano nominato come miglior film internazionale "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino: Enzo Decaro e Massimiliano Gallo.

Tra gli ospiti del Dolby Theatre di Los Angeles, invece, potrebbe essercene uno molto speciale: gli organizzatori starebbero trattando con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un intervento, in collegamento o registrato in precedenza, a proposito del conflitto con la Russia.

L'idea, che pare essere piaciuta all'Academy, nonostante si sia sempre dichiarata apolitica, è stata di Amy Schumer, co-conduttrice della cerimonia con Regina Hall e Wanda Sykes. Il possibile intervento del presidente ucraino non sarà il solo riferimento alla guerra nel corso della serata: è prevista infatti una dichiarazione politica di Mila Kunis, che è nata e cresciuta in Ucraina prima del trasferimento negli USA, direttamente dal palco del Dolby Theatre.

Per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire la notte degli Oscar, sempre a partire dalle 00:15 anche sui canali Sky Cinema Oscar e Sky Uno, e in streaming su NOW.

Gli Oscar 2022 saranno riproposti integralmente in replica lunedì 28 marzo su Sky Cinema Oscar nel pomeriggio, mentre in prima serata l'appuntamento con "Il meglio della Notte degli Oscar 2022" sarà dalle 21:15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW, e in chiaro su TV8 sempre il 28 marzo alle 23:45.

Vi ricordiamo che sarà possibile vivere la Notte degli Oscar 2022 anche insieme a Movieplayer, a partire dalle 22:30, sul nostro canale Twitch: una lunga maratona per commentare insieme i premi più attesi nel mondo del cinema.