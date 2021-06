Oscar 2022: Samuel L. Jackson, Liv Ullman ed Elaine May riceveranno il premio alla carriera

Samuel L. Jakson, Liv Ullmann ed Elaine May sono due le star che riceveranno l''Oscar 2022 onorario alla carriera, come ha annunciato oggi l'Academy of Motion Picture Arts & Science. Danny Glover, invece, verrà premiato per il suo impegno umanitario.

I riconoscimenti verranno consegnati sabato 15 gennaio 2022 a Los Angeles durante la dodicesima edizione dei Governors Awards.

David Rubin, presidente dell'Academy, ha dichiarato spiegando le motivazioni delle quattro statuette assegnate: "Samuel L. Jackson è un'icona culturale il cui lavoro dinamico ha avuto un impatto attraverso i generi, le generazioni e gli spettatori di tutto il mondo, mentre l'approccio coraggioso e senza compromessi di Elaine May al cinema, come sceneggiatrice, regista e attrice, riverbera più forte che mai in ogni amante dei film".

Rubin ha aggiunto: "Il coraggio e la trasparenza emotiva di Liv Ullmann ha regalato agli spettatori dei ritratti che hanno profondamente influenzato, e i decenni trascorsi da Danny Glover a sostenere la giustizia e i diritti umani riflette il suo impegno nel riconoscere la nostra umanità condivisa dentro e fuori dallo schermo".

Il premio Oscar onorario, in passato definito premio alla carriera viene assegnato ogni anno a chi si è distinto nel settore e ha dato un contributo significativo nel settore cinematografico, o ha avuto un impatto significativo sul lavoro compiuto dall'Academy.

Il Jean Hersholt Humanitarian Award è invece assegnato a un individuo i cui sforzi umanitari hanno dato lustro al settore.