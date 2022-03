Oscar 2022: da Mia Farrow a Mark Hamill, le reazioni delle star allo schiaffo di Will Smith

Da Mia Farrow a Mark Hamill, passando per Michael Moore, scopriamo le reazioni delle star internazionali allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022.

La notte degli Oscar 2022 si è conclusa da diverse ore e ciò di cui si continua a parlare sui social non sono tanto i vincitori delle prestigiose statuette quanto, piuttosto, l'incontro ravvicinato tra Will Smith e Chris Rock. L'attore statunitense, in realtà, rientra tra i trionfatori della serata, avendo vinto l'Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in Una famiglia vincente - King Richard, però la sua vittoria è stata offuscata dallo schiaffo che lui stesso ha dato a Rock, reo di aver fatto (ancora) una battuta infelice su Jada Pinkett Smith, moglie di Will da ormai 25 anni. Quella che inizialmente sembrava una gag, alla fine è diventato il momento più imbarazzante della serata, destinato a rimanere nella storia degli Academy Awards e capace di provocare, sin da subito, un fiume di reazioni sui social. Gente comune, giornalisti e celebrità internazionali continuano ad esprimere la propria opinione riguardo il gesto di Will Smith, dividendosi tra coloro che difendono l'attore e quelli che invece lo condannano.

"Ora dobbiamo preoccuparci di chi vuole essere il prossimo Will Smith nei comedy club e nei teatri", ha scritto Kathy Griffin, mentre Mark Hamill ha parlato di "momento più brutto di sempre" per quanto riguarda la storia degli Oscar. L'interprete di Luke Skywalker ha scritto che i comici specializzati nello stand-up Comedy sono molto abili nel gestire i disturbatori ma lo sono molto meno quando si tratta di gestire la violenza e le aggressioni fisiche. Mia Farrow, invece, ha twittato: "Era solo una battuta. Le battute sono ciò che fa Chris Rock. È sempre stato tagliente. Questa era una battuta mite per uno come lui. E amo Soldato Jane". L'attrice, trascorsa qualche ora, ha aggiunto: "Quello che ho visto è stata una delle più potenti star del cinema di Hollywood, salire su un palco per colpire un comico per una spiacevole battuta sulla testa rasata della sua (splendida) moglie. Chiunque sia d'accordo con questo gesto probabilmente non è mai stato colpito da un uomo potente. Come consigliamo sempre ai nostri ragazzi, 'usate le vostre parole'".

Jaden Smith, figlio di Will, è stato di ben poche parole. Ha infatti scritto soltanto: "And That's How We Do It". Michael Moore l'ha buttata sull'ironia, twittando: "Come al solito, quando arriva il momento di distribuire l'Oscar del documentario, si scatena l'inferno". Jimmy Kimmel ha invece scelto di spostare l'attenzione su Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall, facendo loro i complimenti per come hanno condotto la serata: "So che la grande storia è lo schiaffo, ma congratulazioni ad Amy schumer, Wanda Sykes e Regina Hall che sono state molto divertenti, spero che non venga tutto oscurato dalla spiacevolezza".

Maria Shriver, ex moglie di Arnold Schwarzenegger, ha scritto: "Will Smith dice di voler essere un esempio d'amore. L'amore non è violento. L'amore non è ciò che è stato mostrato su un palcoscenico globale stasera". Scriver ha successivamente aggiunto: "Non dovremmo mai arrivare al punto cui ci sediamo e guardiamo una star del cinema colpire qualcuno in una trasmissione globale e poi, pochi istanti dopo, riceve una standing ovation mentre parliamo di amore". Dopo il discorso di Will Smith, Dan Bucatinsky ha twittato: "Um, Whaaaat!? Ha giustificato la sua aggressione usando le lacrime e la parola 'amore'... e l'unica cosa che NON ha fatto è scusarsi per aver schiaffeggiato Chris Rock!".