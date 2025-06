Mia Farrow ricorda l'amicizia con Bette Davis: "La adoravo, ma sua figlia ha perso il mio rispetto"

A Interview Magazine, Mia Farrow ha svelato di aver avuto in passato, quando era molto piccola, un'amicizia con la diva di Hollywood Bette Davis, nonostante il pessimo rapporto con sua figlia.

Grazie al lavoro del padre, il regista John Farrow, l'attrice riuscì a conoscere la star di Schiavo d'amore, e nacque un legame molto unito tra le due nel corso del tempo.

L'amicizia tra Mia Farrow e Bette Davis

"Aveva lavorato con mio padre quando avevo 12 anni" ha spiegato Farrow "e siamo stati tutti in Spagna". La star di Rosemary's Baby non sopportava la figlia dell'attrice.

"Aveva una figlia molto sgradevole che si chiamava B.D. ed era della mia età. E Bette voleva portarla in ogni villaggio e museo, ma lei non voleva andare da nessuna parte. Stavamo tutti nello stesso hotel. Io, invece, facevo fatica a non alzare la mano per dire: 'Posso venire?'".

Primo piano di Bette Davis in Che fine ha fatto Baby Jane?

In questo modo nacque l'amicizia con l'attrice:"Alla fine, la signora Davis mi chiese la disponibilità ad andare e io risposi affermativamente".

L'accusa di Mia Farrow nei confronti della figlia di Bette Davis

Un legame forte che però Mia Farrow non condivise con la figlia B.D., che l'attrice accusa, nell'intervista, di aver tradito la madre:"Alla fine, B.D. ha tradito sua madre in un modo orribile, ha scritto un libro scandalistico e cose del genere. Quindi ci conosciamo fin dall'infanzia, ma ho perso ogni rispetto per lei. Adoravo davvero sua madre, comunque".

Mia Farrow in una scena di Arthur e il popolo dei Minimei

Il film a cui si riferisce Mia Farrow è Il grande capitano, diretto dal padre John Farrow e uscito nelle sale nel 1959, con Bette Davis che divise la scena con Robert Stack, Marisa Pavan, Peter Cushing, Charles Coburn e una giovanissima Mia Farrow, all'esordio sullo schermo. Bette Davis partecipò con un semplice cameo.