Mia Farrow: "Capisco perfettamente se gli attori scelgono di lavorare con Woody Allen"

Mia Farrow "capisce perfettamente" gli attori che scelgono di lavorare con il suo ex Woody Allen. L'attrice e attivista è apparsa sulla CBS Sunday Morning domenica mattina e ha parlato apertamente di Allen, con cui ha avuto una relazione dal 1980 al 1992. In quel periodo la Farrow è apparsa in 13 film del regista.

Dopo la fine della loro relazione, Allen iniziò a frequentare e poi sposò la figlia adottiva della Farrow, Soon-Yi Previn. Il regista è stato anche accusato di abusi sessuali da un'altra figlia di Farrow, Dylan Farrow, che sosteneva che Allen l'avesse molestata quando aveva 7 anni. Il regista non è mai stato incriminato formalmente.

Durante l'incontro di domenica, il giornalista Seth Doane ha chiesto alla Farrow: "È in grado di separare l'esperienza di attrice in quei film dalle prove e dalle tribolazioni personali che ne sono seguite?". Farrow ha risposto: "Oh sì, sì. Capisco perfettamente se un attore decide di lavorare con lui. Non sono una di quelle che dice: 'Oh, non dovrebbero farlo'".

L'allontanamento di diversi attori

In seguito alle accuse di violenza sessuale mosse da Dylan nei confronti di Allen, diversi attori hanno dichiarato di non voler collaborare con il premio Oscar di Io e Annie.

Woody Allen e Mia Farrow in una scena del film Broadway Danny Rose

Kate Winslet e Drew Barrymore si sono pentite di aver recitato nei suoi film e artisti come Colin Firth e Greta Gerwig hanno dichiarato che non avrebbero mai più lavorato con il regista. Nel 2018 Timothée Chalamet e Rebecca Hall hanno donato i loro stipendi guadagnati con i film di Allen al movimento Time's Up.

Nell'aprile di quest'anno, nel suo podcast Club Random, il comico Bill Maher ha chiamato in causa gli attori che hanno preso tali posizioni e non vogliono più lavorare con Allen. Nel 2018, Javier Bardem ha difeso il "genio" di Allen sulla base del fatto che il regista non è mai stato condannato per violenza sessuale, posizione che l'attore spagnolo ha ribadito nel 2021. Nel 2022, l'attrice Gina Gershon ha definito le relazioni di Allen una "questione familiare" e non pubblica.

In precedenza, la Farrow ha dichiarato che invitare Allen nella sua famiglia è stato "il più grande rimpianto della mia vita". Nella docuserie della HBO del 2021 Allen v. Farrow, l'attrice ha raccontato le relazioni del suo ex con molti dei loro figli, tra cui Soon-Yi Previn. Allen condivide due figlie con la Previn, che ha sposato nel 1997.