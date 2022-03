Oscar 2022: Rachel Zegler invitata dall'Academy per consegnare un premio

Rachel Zegler, dopo le polemiche scoppiate online dopo aver rivelato di non essere stata invitata, sembra parteciperà alla cerimonia degli Oscar 2022.

I responsabili dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences hanno infatti chiesto alla giovane star di West Side Story di salire sul palco per presentare un premio.

La prossima protagonista di Biancaneve è attualmente a Londra, dove si stanno svolgendo le riprese del film Disney. Trattandosi di una possibilità emersa all'ultimo minuto, i produttori stanno cercando di modificare gli impegni di Rachel Zegler sul set per permetterle di essere presente agli Oscar 2022.

Nella giornata di domenica l'attrice aveva risposto senza pensarci troppo a un fan dichiarando che non era stata invitata agli Oscar, quindi avrebbe trascorso la serata in totale comodità indossando i pantaloni della tuta e una camicia del fidanzato.

Sui social media molte star e innumerevoli fan avevano condiviso la propria indignazione per il mancato invito alla protagonista di West Side Story, film in corsa per prestigiose statuette.

Rachel aveva inoltre ringraziato per il sostegno, sottolineando però che non c'era motivo di indignarsi perché in questi anni all'insegna delle regole e delle restrizioni per mantenere tutti al sicuro e in salute fosse normale che gli inviti non fossero numerosi.

L'Academy, tuttavia, ha voluto rimediare offrendo a Rachel di consegnare un premio.