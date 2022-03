Oscar 2022: Kenneth Branagh premiato per la miglior sceneggiatura originale per Belfast

Kenneth Branagh premiato agli Oscar 2022 per la miglior sceneggiatura originale di Belfast, pellicola semiautobiografica con Jamie Dornan, Caitriona Balfe e Jude Hill che racconta l'infanzia di un ragazzino della classe operaia durante i Troubles a fine anni '60 nella città nordirlandese.

L'opera di Kenneth Branagh, nato a Belfast nel 1960, era candidata anche come miglior film e miglior regia.

"Questa storia è la ricerca di gioia e speranza di fronte alla violenza e alla perdita", ha detto l'attore durante il suo discorso di ringraziamento. "Non dimenticheremo mai tutti coloro che si sono persi nella straziante, commovente storia umana di quella straordinaria città di Belfast sulla favolosa isola d'Irlanda".

Kenneth Branagh ha ricevuto la sua prima nomination all'Oscar per Henry V, sia come miglior regista che come miglior attore. Le altre nomination sono seguite nel 1993 per il miglior cortometraggio live-action Il canto del cigno, nel 1997 per la migliore sceneggiatura non originale di Hamlet e nel 2021 per l'interpretazione come attore non protagonista per La mia settimana con Marilyn.