Oscar 2022: John Travolta, Samuel L. Jackson e Uma Thurman riuniti 27 anni dopo Pulp Fiction

John Travolta, Samuel L. Jackson e Uma Thurman, durante uno sketch che ha avuto luogo durante gli Oscar 2022, si sono riuniti sul palco per la prima volta più di 27 anni dopo essere apparsi insieme in Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

Durante un tributo al film cult, Thurman, Travolta e Jackson hanno temporaneamente ripreso i loro ruoli per un ultimo ballo: Uma e John hanno ballato sul palco mentre Samuel ha scherzato: "Alcuni attori rimangono nel proprio personaggio per l'intera durata delle riprese e altri, beh, altri non escono più dal personaggio."

"Forse più tardi avremo un milkshake da 5 dollari", ha aggiunto la Thurman. "Che ne dici di un royale con formaggio?" ha scherzato Travolta, prima che l'interprete di Jules iniziasse a parlare dell'eredità del film: "Pulp Fiction è un capolavoro, ma questi due pensano ancora che si tratti solo di una gara di ballo".

Le tre super-star, infine, hanno rivolto la loro attenzione alla valigetta presente sul palco e Samuel L. Jackson ha continuato a parlare della pellicola e del suo presunto contenuto: "Tutto l'omicidio e il caos che si sono verificati in due ore e 45 minuti riguardavano ciò che c'era dentro a questa valigetta. E alla fine del film il pubblico ha dovuto trarre le proprie conclusioni a proposito del suo significato".