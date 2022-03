Oscar 2022: gli ascolti registrano un +56% rispetto al 2021, ma rimangono tra i più bassi

Gli ascolti degli Oscar 2022 sono saliti rispetto a un anno fa, pur rimanendo al secondo posto tra le edizioni meno viste di sempre.

I produttori della cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati dall'Academy hanno cercato di confezionare una serata in grado di migliorare la fredda accoglienza ricevuta dall'appuntamento annuale tra gli spettatori, senza però avere risultati molto significativi.

I primi dati relativi alle persone sintonizzate sulla novantaquattresima edizione degli Academy Award segnano infatti un +56% rispetto a un anno fa, arrivando a quota 15.4 milioni i spettatori e a un rating pari a 2.9 nella fascia di età tra i 18 e i 49 anni.

L'edizione 2022 degli Oscar, tuttavia, si posiziona al secondo posto tra le cerimonie di consegna dei premi meno viste di sempre.

Attualmente non sono stati rilevati i dati delle visioni in differita sulle varie piattaforme di ABC e bisognerà quindi attendere ancora qualche giorno per avere un quadro più accurato della situazione.

I produttori Will Packer e Shayla Cowan hanno cercato di rendere la serata più accessibile e godibile mantenendo la durata dell'evento sotto le tre ore e trenta minuti. alcune delle scelte, tuttavia, sono state criticate come quelle di non mostrare dal vivo la consegna di alcuni dei premi e accorciare il segmento dedicato al ricordo dei membri del mondo cinematografico che sono morti negli ultimi 12 mesi.

A non essere stata particolarmente apprezzata, inoltre, la scelta di avere tre conduttrici: Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall.

Un anno fa gli ascolti degli Oscar si erano firmati a quota 10.4 milioni, cifra piuttosto desolante considerando l'investimento economico necessario a organizzare la serata. La cifra di questa edizione è tuttavia molto distante dagli oltre 40 milioni di spettatori ottenuti da annate come il 2014, con la conduzione di Ellen DeGeneres, 2004 con alla guida Billy Crystal, o il 2001 con Steve Martin impegnato sul palco.