Oscar 2022: Ariana DeBose prima donna queer e latina a vincere un Oscar per West Side Story

Ariana DeBose prima donna queer e latina a vincere un Oscar per West Side Story come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Anita 60 anni dopo Rita Moreno.

Per la seconda volta nella storia degli Oscar, l'Academy ha premiato un'attrice per aver interpretato Anita in West Side Story. Ariana DeBose è la prima donna queer e latina a portare a casa l'Oscar come miglior attrice non protagonista per il ruolo della confidente di Maria e fidanzata di Bernardo nel remake del musical classico di Steven Spielberg. È lo stesso ruolo da protagonista che ha regalato a Rita Moreno un Oscar come migliore attrice non protagonista 60 anni fa, nel 1962.

Sul palco, Ariana DeBose ha reso omaggio a Rita Moreno, che era tra il pubblico, per aver aperto la strada ai Latinos a Hollywood.

"Mi stai guardando in questo momento e ti sono così grata", ha detto DeBose. "La tua Anita ha aperto la strada a tonnellate di Anita come me. Ti amo tanto."

L'attrice ha poi proseguito: "Immaginate questa bambina sul sedile posteriore di una Ford Focus bianca. Guardate nei suoi occhi, vedete una donna di colore apertamente queer e latina che ha trovato la sua vita e la sua forza nell'arte. Questo è ciò che credo che siamo qui per festeggiare. Quindi a chiunque abbia mai messo in dubbio la vostra identità, mai, mai, mai - o si ritrovi a vivere negli spazi grigi - vi prometto questo: c'è davvero un posto per noi".

Nel suo discorso, Ariana DeBose ha anche citato la canzone principale del suo personaggio Anita, il numero musicale America, dicendo: "Ora capite perché Anita dice 'Voglio essere in America'. Perché anche in questo mondo stanco in cui viviamo, i sogni si avverano."

Ariana DeBose ha battuto le rivali Jessie Buckley ("The Lost Daughter"), Judi Dench ("Belfast"), Kirsten Dunst ("Il potere del cane") e Aunjanue Ellis ("Una famiglia vincente - King Richard"). Qui tutti i vincitori di questa edizione degli Oscar 2022.