Oscar 2022, Amy Schumer vorrebbe il Presidente ucraino Zelensky alla cerimonia

Gli Oscar 2022 si avvicinano sempre di più, e la co-conduttrice della serata Amy Schumer ha pensato a un ospite d'eccezione per la serata: il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La Schumer, che condurrà l'evento assieme a Regina Hall e Wanda Sykes, ha rivelato la sua idea alla collega Drew Barrymore durante il The Drew Barrymore Show.

"Avevo proposto di cercare un modo per avere un collegamento via satellite con Zelensky, o magari un messaggio pre-registrato, perché ci saranno così tante persone che guarderanno e parleranno degli Oscar" ha spiegato l'attrice.

"Credo che possa essere una grande opportunità per almeno commentare alcune questioni. Ho anche un paio di battute che porterebbero all'attenzione [degli spettatori] l'attuale situazione" ha continuato Schumer, come segnala anche IndieWire "Voglio dire, ci sono così tante cose orribili che stanno accadendo, che sembra davvero difficile concentrarsi solo su questa o l'altra".

"Non ho paura di affrontare l'argomento. Ma non sono io a produrre l'evento" ha poi concluso "Credo ci sia sicuramente un certo tipo di pressione, come a dire 'Questa è una vacanza [dalla realtà]. Lasciate che le persone dimentichino i problemi per qualche ora. Vogliamo semplicemente avere una sera libera'. Ma è anche vero che saranno in tantissimi a prestare attenzione a questo show, e sarebbe un peccato non approfittarne".