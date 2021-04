Oscar 2021: Tutta la cerimonia in diretta sul canale Twitch di Movieplayer

Manca poco agli Oscar 2021 e anche stanotte, gli appassionati di cinema si ritroveranno davanti ad uno schermo per seguire la Notte delle Stelle, che si preannuncia decisamente insolita. Noi di Movieplayer seguiremo la cerimonia in diretta sul nostro canale Twitch e vi invitiamo ad unirvi a noi per commentarla in diretta!

C'è qualcosa di vagamente romantico nell'imminente Notte degli Oscar 2021. Perché la fine della cerimonia coinciderà con una nuova alba: quella che vedrà i cinema italiani finalmente riaperti nelle zone gialle. Una coincidenza che ci fa ben sperare e guardare al futuro del cinema con cauto ottimismo. Anche perché le nostre sale saranno subito pronte ad accogliere molti film che segneranno la serata degli Academy Awards. Un'edizione insolita, arrivata con due mesi di ritardo sull'abituale tabella di marcia, con l'emergenza sanitaria a rendere straordinario anche lo show. Nessun presentatore, più location dislocate e una cerimonia più intima, con meno invitati ma con la maggior parte degli addetti ai lavori in presenza (e non collegati da casa come accaduto con i Golden Globe).

E a proposito di intimità, anche noi di Movieplayer vi faremo sentire a casa seguendo tutta la premiazione in diretta sul nostro canale Twitch. A partire da mezzanotte i nostri Giuseppe Grossi, Valentina Ariete, Gabriella Giliberti, Emanuele Gregori e Matteo Maino daranno vita a un ricco pre-show di due ore in cui si lanceranno in pronostici, aspettative e soprattutto si sbilanceranno sui propri film del cuore.

Ovviamente non mancheranno tanti ospiti che si collegheranno in diretta. Oltre al nostro direttore Luca Liguori , ci saranno anche le giornaliste Margherita Bordino, Eva Carducci, Chiara Guida e Sonia Serafini . Una maratona cinefila che (tra snack, commenti a caldo degli utenti e litri di caffè) procederà senza sosta sino alle prime luci dell'alba. Un'alba che eleggerà il meglio del cinema mentre noi finalmente riabbracceremo i cinema.