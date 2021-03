Oscar 2021: Nick Jonas e Priyanka Chopra annunceranno le candidature il 15 marzo

Quest'anno l'annuncio delle nomination agli Oscar 2021 sarà una questione di coppia. Il cantante Nick Jonas e l'attrice e produttrice Priyanka Chopra Jonas annunceranno la composizione delle varie cinquine il 15 marzo per conto dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

I candidati in tutte e 23 le categorie verranno rivelati nel corso di una presentazione live in due parti che si terrà a partire dalle 14:00 ora italiana. L'annuncio verrà diffuso su Oscar.com, Oscars.org e sulle piattaforme digitali dell'Academy. Di seguito l'elenco delle candidature che verranno annunciate:

14:19 p.m.

Actor in a Supporting Role

Actress in a Supporting Role

Costume Design

Music (Original Score)

Animated Short Film

Live Action Short Film

Sound

Writing (Adapted Screenplay)

Writing (Original Screenplay)

14:31 p.m.

Actor in a Leading Role

Actress in a Leading Role

Animated Feature Film

Cinematography

Directing

Documentary Feature

Documentary Short Subject

Film Editing

International Feature Film

Makeup and Hairstyling

Music (Original Song)

Best Picture

Production Design

Visual Effects

La 93° cerimonia di consegna degli Oscar si terrà domenica 25 aprile e verrà trasnessa live negli USA su ABC.