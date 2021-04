Oscar 2021: Cara Delevingne e Paris Jackson paparazzate insieme a fine serata (FOTO)

Paris Jackson e Cara Delevingne sono tornate ad alimentare il gossip sul loro rapporto dopo aver lasciato insieme l'afterparty organizzato a seguito della cerimonia degli Oscar 2021. Le due hanno anche condiviso sui social la foto del loro nuovo tatuaggio in comune.

Oltre tre anni dopo essere state fotografate per la prima volta, Paris Jackson e Cara Delevingne hanno partecipato insieme ad un party tenutosi dopo la cerimonia degli Oscar 2021, andandosene poi via con la medesima automobile. Entrambe le modelle sono entrate in un'auto dove sono state viste sorridere prima che la figlia di Michael Jackson cercasse di nascondere il suo viso. I loro rispettivi rappresentanti non hanno ancora risposto alla richiesta di commento di Page Six, il magazine che ha riportato per primo le foto in questione. Le due ragazze hanno preso parte alla serata indossando due completi apparentemente coordinati, ovvero uno smoking firmato Ronald van der Kemp nel caso di Delevingne ed un abito bianco drappeggiato di Monique Lhuillier per quanto riguarda Jackson. Sui social è stata poi condivisa l'immagine che ritrae il tatuaggio in comune che si sono fatte di recente, ovvero una piccola rosa rossa.

La top model 28enne e la cantante 23enne hanno scatenato per la prima volta il gossip nel novembre 2017, quando sono state immortalate mentre lasciavano un locale notturno mano nella mano. Il mese successivo, Delevingne ha invitato Jackson come sua ospite d'onore ad una festa di Burberry a Londra, dove sono state viste mentre cercavano di uscire di nascosto insieme. Hanno poi alimentato nuovamente le voci riguardanti una loro possibile relazione quando hanno condiviso sui social il video di loro due mentre si rannicchiavano nel letto durante la visione del film Carol. Giorni dopo, sono state viste baciarsi mentre si trovavano fuori a cena con il padrino di Jackson, l'attore Macaulay Culkin, e la sua ragazza, Brenda Song, all'esterno della steakhouse Carlito's.

Ricordiamo che dal novembre 2018 all'agosto 2020 Paris Jackson ha frequentato il musicista Gabriel Glenn. Parallelamente, l'attrice di Suicide Squad è stata fidanzata con la collega Ashley Benson. In precedenza, Cara Delevingne si è dichiarata pansessuale, mentre Jackson ha detto che non desidera etichettare la sua sessualità. "Sento come se non ci fosse un'etichetta adatta per la mia sessualità. Le etichette in generale, non solo per la sessualità ma per tutto, penso, sono solo modi per gli umani per essere in grado di compartimentalizzare", ha dichiarato Jackson a People, aggiungendo: "Stiamo superando la necessità di etichette e questo è bellissimo".