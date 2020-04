Oscar 2021: i candidati a Miglior Film in Lingua Straniera votati da tutti i membri, dal 2022 niente più DVD

I cambiamenti alle regole per essere nominati ai premi Oscar 2021 riguardano anche i film in lingua straniera e l'invio di DVD.

L'Academy ha compiuto dei cambiamenti al regolamento che stabilirà le nomination agli Oscar 2021, anche per quanto riguarda la categoria Miglior Film in lingua straniera.

La cerimonia di premiazione, almeno per il momento, si svolgerà il 28 febbraio 2021 su ABC.

Per la prima volta i titoli in corsa per la categoria dedicata al premio assegnato alle opere internazionali saranno inizialmente valutati da tutti i membri dell'Academy. Per poter esprimere la propria preferenza gli esperti dovranno comunque aver visionato una percentuale di opere che verrà stabilita e annunciata in seguito.

I lungometraggi che puntano a ottenere una nomination nella categoria Miglior Film in Lingua Straniera dovranno essere resi disponibili nella piattaforma in streaming realizzata dall'Academy per i propri membri.

Tra le altre modifiche alle regole esistenti ci sono poi quella legata alla categoria Miglior Colonna Sonora: nel caso in cui si tratti di un film del tutto inedito la percentuale di partitura originale è prevista a quota 60%, mentre per quanto riguarda i sequel e i titoli di un franchise il minimo di musica originale è fissato a 80%.

L'edizione 2021, infine, sarà l'ultima a permettere l'invio di DVD ai membri che devono votare. Dal prossimo anno sarà vietato anche l'invio di CD delle colonne sonore e copie fisiche delle sceneggiature, inviti alle proiezioni e a eventi di vario genere legati alle nomination.

