Oscar 2021: tra le nuove regole l'introduzione di un'unica categoria per il Miglior Sonoro

Gli Oscar 2021 avranno delle nuove regole che prevedono l'unione anche di più categorie in una sola, come accadrà per quanto riguarda il Miglior sonoro. Gli aggiornamenti per quanto riguarda lo svolgimento dell'edizione numero 93 dei prestigiosi premi sono arrivati dopo una riunione dei membri dell'Academy.

La cerimonia si svolgerà, per ora, il 28 febbraio 2021 e l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che le due categorie Miglior Montaggio Sonoro e Miglior Mixaggio Sonoro saranno fuse in una sola.

La decisione era stata anticipata da alcune indiscrezioni emerse già nel mese di dicembre 2019, dopo aver notato che negli ultimi anni lo stesso film risultava vincitore di entrambi i premi, anche se nel 2020 sono stati assegnati a Le Mans '66 e 1917.

Il comunicato ufficiale sugli Oscar 2021 dichiara che il premio al "miglior sonoro" permetterà di nominare fino a 2 montatori, 1 sound mixer e 3 altri esperti impegnati nel mixaggio. I membri dell'Academy hanno sottolineato: "Tutte le persone coinvolte nella conversazione, fino a questo momento, sentono che questo cambiamento ci regalerà più unità come comunità e rafforzerà questo ramo del settore".