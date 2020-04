Oscar 2021: i film distribuiti in streaming potranno essere nominati, ma a una condizione

L'Academy ha introdotto dei cambiamenti alle regole per le nomination agli Oscar 2021 a cui potranno concorrere anche i film distribuiti in streaming.

I film nominati ai premi Oscar 2021 potranno essere stati distribuiti in streaming, anche senza essere stati proiettati nelle sale.

A decidere queste nuove regole sono stati i membri dell'Academy durante una riunione i cui esiti sono stati annunciati nelle ultime ore.

Per poter essere considerato dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences un lungometraggio distribuito solo in streaming doveva già avere una data prevista per l'arrivo nelle sale ed essere disponibile sul sito accessibile solo ai membri dell'organizzazione entro 60 giorni dal suo debutto sul mercato.

Oscar 2021: tra le nuove regole l'introduzione di un'unica categoria per il Miglior Sonoro

Il presidente dell'Academy, David Rubin, e l'amministratrice delegata Dawn Hudson hanno dichiarato: "Questa tragica pandemia legata al COVID-19 obbliga a compiere delle eccezioni temporanee al nostro regolamento. L'Academy sostiene i nostri membri e colleghi durante questo periodo di incertezza. Riconosciamo quanto sia importante che il loro lavoro venga visto e celebrato, specialmente ora che gli spettatori apprezzano i film più che mai".

Non appena saranno riaperte le sale, inoltre, ritornerà in vigore l'obbligo di una distribuzione nei cinema per almeno sette giorni nelle città di Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami e Atlanta.